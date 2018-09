Hoạt chất mới từ rong nâu hỗ trợ chữa ung thư

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GenK là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện nay với thành phần hoạt chất Fucoidan phân tử lượng thấp, sulfate hóa cao. GenK được sản xuất từ 100% nguyên liệu rong nâu trong nước có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó sản phẩm cũng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, mỡ máu, đường huyết, chống lão hóa, tăng cường chức năng gan… Sản phẩm do Công ty TNHH MTV Dược khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội sản xuất, phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm GoodHealth Việt Nam. Giấy phép quảng cáo số 6282/2016/ATTP-XNCB do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Thông tin tại đây. Liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800.6808 hoặc hotline 096.268.6808.