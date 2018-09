Hoàng Rapper kể về cuộc hôn nhân yêu 4 tháng đã cưới

Chuyên gia tâm lý Linh Trang (TP HCM) cho rằng quan niệm thời gian yêu trước khi kết hôn ngắn hay dài còn tùy mỗi người. Có người 4 tháng đã thấy "đủ rồi" nhưng có người 8 tháng lại nói "vẫn thấy sớm". Trước đây, chúng ta vẫn quan năm yêu nhau 2-3 năm chín chắn mới cưới, nhưng bây giờ nhiều cặp đều cưới khi yêu nhau chưa tới một năm. Lý do là vì người ta quá yêu nhau. Người ta thấy tuy thời gian vật lý ngắn nhưng trong quá trình đó, sự tìm hiểu nhau đủ nhiều và sâu sắc. Trên thực tế, cũng có những người ở bên cạnh nhau 3 năm nhưng cưới nhau 3 tháng đã đòi ly hôn.



Ngoài ra, cũng có lý do là độ tuổi của hai người không thể chờ đợi thêm được nữa, đến thời điểm là phải kết hôn rồi nên họ cưới. Cũng có đối tượng vì mục đích riêng tư trong cuộc sống, ví dụ như là sự di cư của họ ra nước ngoài hay cưới chạy tang, cưới chạy thai hoặc muốn thay đổi điều kiện về kinh tế... Đó là những lý do khiến họ muốn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bằng một đám cưới, không cần thời gian dài tìm hiểu.



Cái được nhất trong một cuộc hôn nhân vội vã là cả hai người đỡ mất thời gian và được chăm sóc nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu hai người có sự chín chắn thì dù thời gian ngắn cũng sẽ "được" nhiều hơn "không được" và ngược lại. Nếu xuất phát từ tình yêu và đến với nhau thật nhanh thì hai người phải tiếp tục nuôi dưỡng nó.