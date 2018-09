Hoa hậu Giáng My: 'Một cuộc ly hôn nên diễn ra nhẹ nhàng'

Người đẹp cho rằng, chúng ta không nên tạo áp lực cho bản thân và đối phương bằng cách làm om sòm mọi chuyện.

Là khách mời trong chương trình Chuyện đêm muộn, phát sóng trên VTV3 ngày 31/8/2016, Hoa hậu Giáng My đã có những chia sẻ xoay quanh chủ đề Ly hôn đơn thân.

Hoa hậu quan niệm, khi tình yêu đã không còn, ly hôn là một giải pháp "cởi trói" cho hai người. Tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các thành phố, nơi bị xâm chiếm bởi lối sống đô thị hóa, Giáng My cho rằng đây là một "bệnh thời đại". Cô cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát một phần từ sự độc lập của người phụ nữ. Họ được va chạm trong xã hội, mở rộng tầm nhìn, thế giới của họ không còn gói gọn trong việc cơm nước, bếp núc. Họ có quan điểm và chính kiến riêng và không ngần ngại trong việc bày tỏ nó. Hoa hậu nói thêm, cô nghĩ những sức ép trong cuộc sống ngày nay khiến con người khó có thể "chịu đựng" lẫn nhau. Bởi một tổ ấm nhỏ khó có thể chứa được hai cái "tôi" lớn.

Nhắc về chuyện cũ, Giáng My thừa nhận, cô từng ly hôn vì quá thiếu kinh nghiệm về hôn nhân. 16 năm học nhạc viện, người đẹp đã quá "lý tưởng hóa" tình yêu của mình. Khi trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, chỉ trong vòng một năm, cô bị vỡ mộng vì chính những thứ rất nhỏ nhặt. Cô thừa nhận, "nếu là My của bây giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra". Giáng My kể lại, cô chia tay dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng không hề để cho đối phương có cơ hội thanh minh.

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, đến nay, chị là người duy nhất giữ vương miện này.

Giáng My nghĩ, những người trẻ khi bước chân vào hôn nhân rất dễ gặp phải tình cảnh tương tự như cô. Tuy nhiên, độ tuổi này cũng tùy thuộc vào thói quen, nếp sống của từng gia đình. Hoa hậu cho rằng, trước kia, những người mẹ rất ngượng ngùng chia sẻ kinh nghiệm với con cái, chuẩn bị tâm lý cho con trước khi bước chân vào hôn nhân. Những điều duy nhất họ dạy con là: "Con ơi, yêu là xấu", "Con mà gần đàn ông thì con là người đàn bà không đứng đắn"... Hoa hậu cho rằng, việc xác định lấy một người đàn ông trước kia vô cùng đơn giản, "hoàn toàn không có một sự chuẩn bị nào cả", vì vậy, những cuộc hôn nhân đó rất dễ đổ vỡ. Cô khẳng định, dù trong văn hóa nước nào, ly hôn cũng không phải là chuyện xấu.

Người đẹp tự nhận bản thân mình là người phụ nữ "lặng lẽ", "không thích phô trương". Vì thế, cô không muốn đưa những câu chuyện nhà ra ngoài. Giáng My cho rằng, việc tránh nói về tình trạng hôn nhân là "dĩ nhiên", chúng ta không nhất thiết phải "gào toáng" lên rằng: "Tôi độc thân", "Tôi đơn thân". Cô kể lại, những lúc gặp phải đối tượng cô không thích, cô nhẹ nhàng từ chối khéo rằng: "Em có chồng rồi".

Giáng My cho rằng, có 2 nguyên nhân khiến cuộc ly hôn trở nên ồn ào, thứ nhất, đó là vì tài sản. Lý do còn lại là vì những người trong cuộc không thể chấp nhận được việc họ đã mất ngần ấy thời gian với đối phương và bị ám ảnh bởi cuộc sống mới của đối phương. Hoa hậu Đền Hùng nghĩ rằng, đó là một "bệnh lý" nhiều người mắc phải, nó xuất phát từ sự ích kỷ của con người.

Giáng My được biết đến nhiều vai trò khác như ca sĩ, diễn viên, doanh nhân.

Việc ly hôn với Giáng My thực sự là một cú sốc lớn, nhất là khi cô phải chịu trách nhiệm lo cho con. Điều đó cũng khiến hoa hậu thay đổi rất nhiều. Giờ đây, cô tự cảm thấy, "người phụ nữ chưa có con là người phụ nữ chưa hoàn hảo". Sau khi sinh con, cô biết cảm thông, hy sinh, biết chịu đựng.

Từ trải nghiệm cá nhân, Giáng My khẳng định, người phụ nữ mới sinh con xong rất yếu đuối, gặp nhiều biến động về tâm lý. Những cú sốc trong mối quan hệ vợ chồng dễ dàng khiến họ căng thẳng, áp lực. Vì vậy, Giáng My hy vọng những cô gái trẻ sẽ chuẩn bị đầy đủ tâm lý, kiến thức cho chuyện này. Hoa hậu cho rằng, phụ nữ ngày nay cần tự tin hơn bởi người đàn ông rất sợ ly hôn ở tuổi trung niên. Những rung động với các cô gái trẻ chỉ là trong giây lát mà thôi. Bởi cuộc sống của họ đã ổn định. Vì vậy, họ rất sợ bị bỏ rơi khi đã "toan về già".

Người đẹp chia sẻ, nhiều người chọn giải pháp ra đi lặng lẽ vì họ sợ áp lực của dư luận. Họ sợ viễn cảnh ra tòa 5 lần 7 lượt. Vậy nên, ly hôn đơn thân là một giải pháp bớt đi sức ép cho con người. Cuối cùng, Giáng My kết luận, mỗi cuộc ly hôn nên kết thúc một cách nhẹ nhàng. "Chúng ta đều có thể làm lại và không nên bi quan hóa mọi vấn đề".

Hà Thu