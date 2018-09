Hết lòng vì chồng con, vợ ung thư suy sụp khi chồng có bồ

Đến khi cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày thì người vợ lại khát khao được xinh đẹp.

Chịu thương chịu khó, hy sinh vì chồng vì con trước giờ vẫn được nhiều người xem là những đức tính tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Nhưng không phải lúc nào lo lắng cho người khác cũng sẽ nhận được sự đền đáp lại xứng đáng. Đôi khi, sự thua thiệt vẫn thuộc về người phụ nữ chân yếu tay mềm.

MC Bạch Lan Phương đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ như thế trên trang cá nhân của mình và ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng cảm. Bài viết hiện có hơn 1.500 lượt yêu thích và hơn 200 lượt chia sẻ.

Phương viết: "Thấy em chuyên make up cho mình kể: 'Sáng nay, em đi make up cho một chị bị ung thư giai đoạn cuối, thương lắm chị ạ. Chị ý phát hiện chồng có bồ được 2 ngày thì tiếp tục phát hiện mình bị ung thư. Hôm nay chị ý nhờ em make up để xin visa đi Đức chữa bệnh. Và chị ý quá yếu để có thể tự make up, nên chị ý muốn em make up thường xuyên, muốn được xinh đẹp ngay cả khi đi ngủ'".

Người bạn của Phương còn cho biết thêm rằng: "Chị ý hy sinh hết lòng vì chồng con, yêu và chờ anh ấy suốt 7-8 năm. Cưới nhau về không bao giờ ra khỏi nhà sau 19h nên biết chồng như vậy thì suy sụp lắm. Mà bọn em ở đấy, anh chồng thờ ơ lạnh nhạt vô cùng".

Nhiều người phụ nữ khi kết hôn đều quên mất sống cho bản thân mình và cuối cùng lại hối tiếc.

Phương cảm thấy: "Lặng. Không biết nói gì" khi nghe câu chuyện và trong lòng ngổn ngang nhiều suy ngẫm. Đây không phải là lần đầu tiên cô được nghe một câu chuyện về sự hy sinh của người vợ. Một chị bạn của cô từng tâm sự rằng: "Chị cứ đi làm về nhà, cơm nước cho chồng cho con. Rồi lại dọn dẹp mọi thứ thế là hết một ngày. Chẳng giao lưu bầu bạn với ai. Nên giờ chồng chị hắt hủi xa lánh, chị cũng chẳng biết đi đâu nữa. Chị cũng chẳng mua gì cho bản thân, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, nên ông ý chán".

Trong khi nhiều người phụ nữ lấy chồng, luôn muốn hy sinh vì chồng con và cứ cầu mong chồng mình sẽ vì điều đó ghi nhận tấm chân tình của mình, Phương lại cho rằng họ chẳng khác nào những con nhím mà thay vì xù lông để bảo vệ chính mình thì lại tự tay nhổ đi từng cái gai trên lưng, dù rớm máu nhưng để cho chồng con có thể lại gần không bị đau đớn.

Là người mạnh mẽ vượt qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lan Phương nhận thấy sự khác biệt trong mong muốn của đàn ông và phụ nữ khi kết hôn. Cô bảo: "Phụ nữ, lấy chồng về, những mong chồng vì cuộc sống gia đình mà thay đổi. Còn đàn ông, họ chỉ cần người phụ nữ của họ đừng cằn nhằn, luôn xinh đẹp và ánh mắt long lanh nhìn họ như khi mới yêu".

MC Lan Phương quan niệm, mình cần sống cho chính mình và yêu thương bản thân mình trước khi có thể yêu người khác.

Trong quan niệm của bà mẹ đơn thân, nếu lựa chọn sai lầm, hãy tha thứ cho bản thân. Nhưng sẽ không thể tha thứ nếu biết sai mà vẫn lầm đường lạc lối. Cô chia sẻ lại lời của một người thầy đã nói: "Khi yêu, cơ thể tiết ra một số hóa chất đặc biệt và nạn nhân của thần Cupid giống như 'con nghiện ma túy', cứ mải miết chạy theo quỵ lụy, làm tất cả để theo đuổi một người mà họ cho là tình yêu đích thực của đời mình, không hay rằng, họ chỉ đang chạy theo phản ứng hóa học lên và xuống trong cơ thể.

Yêu và được yêu là một ẩn số lớn mà con người luôn mải miết đi tìm lời giải. Nhưng giai đoạn nồng nhiệt thường chỉ kéo dài 2-3 năm. Do những 'hóa chất tình yêu' sẽ cạn kiệt dần nên bạn cho rằng, đối phương đã thay đổi. Nhưng thực tế là bạn đã mất đi nguồn hóa chất giúp bạn yêu một cách say đắm, bỏ qua mọi lỗi lầm của đối tượng".

Tình yêu luôn là điều rất tuyệt vời mà ai cũng muốn trải qua và được tận hưởng nó nhưng để không bị mù quáng thì MC xinh đẹp nhấn mạnh với mọi người: "Hãy nhớ rằng, đó là một phản ứng hóa học, có lên có xuống, đến và đi. Vì thế, đừng níu giữ, đừng vì nó mà đau khổ và cũng đừng vì nó mà hy sinh. Hãy trân trọng những khoảnh khắc đẹp bên một nửa của mình, vậy là đủ. Vì sau này, rất có thể một nửa đó sẽ không còn là một nửa của mình nữa. Nhưng những khoảnh khắc đẹp đó sẽ theo ta mãi".

Lan Phương khuyên chị em, nếu muốn làm đẹp thì hãy làm đẹp; nếu muốn sống vì bản thân một chút thì hãy làm đi. Và hãy bắt đầu ngay từ bây giờ chứ đừng chờ đợi đến một lúc nào đó. "Đừng để như cô gái bị ung thư kia, cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày thì lại luôn khát khao xinh đẹp", Lan Phương nhắn nhủ.

Hà Nhi