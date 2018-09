Hành trình yêu xa của cô gái bỏ việc ở đài truyền hình về nhà làm bánh

Ngọc Ánh yêu Christopher vì anh là người duy nhất ủng hộ cô nghỉ việc.

Ngọc Ánh, 28 tuổi, đang sống những ngày "hạnh phúc nhất đời mình" vì được làm công việc yêu thích và tận hưởng mối quan hệ tình cảm ngọt ngào. Mỗi ngày Ánh thức dậy cùng mùi bơ, bột trong căn bếp nhỏ xinh trên phố Hai Bà Trưng. Cô chủ tiệm bánh thoăn thoắt nhận đơn, nướng bánh, giao hàng từ 5h tới 21h.

Ánh bảo: "Nhìn cuộc sống của tôi, chẳng ai nghĩ tôi có bạn trai. Chỉ mình tôi tận hưởng niềm hạnh phúc yêu xa bằng những tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại".

Ngọc Ánh, cô gái Hà Nội có đam mê làm bánh và quen với việc yêu xa.

Hành trình yêu xa của cô gái Hà Nội và chàng trai Anh

Giữa năm 2016, Ánh quen Christopher trong một lần đi chơi chung cùng nhóm bạn. Cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoại đạo mạo của chàng giáo viên người Anh 36 tuổi khi ấy đang làm việc tại Hà Nội. Ánh thích tuýp đàn ông điềm đạm, giàu trải nghiệm. Trong buổi gặp hôm ấy, Christopher mặc sơ mi và quần âu, mái tóc vuốt sáp gọn gàng.

Ánh không nhịn được cười khi kể về suy nghĩ ngây ngô của bạn trai lúc mới quen. Một lần, Christopher nhắn tin mời Ngọc Ánh đi chơi nhưng cô trì hoãn vì bận việc. Chàng trai người Anh nghĩ, có lẽ phải rủ thêm 1-2 lần nữa mới được người đẹp nhận lời, vì con gái Việt Nam thích được đàn ông theo đuổi. Rồi lúc có thời gian, Ánh chủ động gọi điện hẹn Christopher đi chơi khiến chàng trai người Anh run lên vì mừng rỡ. Những buổi đi chơi nhẹ nhàng kết nối hai trái tim đến từ những nền văn hóa khác nhau. Christopher ngỏ lời yêu Ngọc Ánh sau một tháng tìm hiểu và được cô đồng ý.

Những lúc bên nhau, Ánh thấy Christopher như đứa trẻ, nên cô có cảm giác mình... bị lừa vì anh chẳng hề chín chắn như vẻ ngoài. Đôi lần, cô lặng nhìn người yêu nghịch ngợm vài trò chẳng giống ai. Christopher nhảy nhót tưng bừng trong tiếng nhạc rồi trượt chân ngã xuống sàn khiến bạn gái chỉ biết lắc đầu cười. Mỗi buổi hẹn hò, Ngọc Ánh đến đón người yêu bằng chiếc xe máy số. Người đàn ông cao lớn ngồi sau lưng cô gái nhỏ bé liên tục ghì tay xuống yên xe những lúc Ánh "tổ lái". Nhiều khi giận nhau, Ngọc Ánh phóng xe ầm ầm, Christopher chỉ biết hét lên: "Em lái xe như điên vậy".

Từng trải qua nhiều chuyện tình buồn, Ánh không tin mình sẽ nên duyên với người đàn ông có tính cách trái ngược. Nhưng cách cư xử dịu dàng của Christopher khiến cô nghĩ lại. Khi Ánh quyết định một lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu, cũng là lúc Christopher phải trở về Anh. Lần tiễn Christopher hồi tháng 3/2017, Ngọc Ánh bỗng thấy ghét sân bay ghê gớm. Cô lầm lũi về nhà sau khi nhìn theo chiếc phi cơ xa dần rồi biến mất. Đối diện với hiện thực chỉ có một mình, Ánh buồn và nhiều người còn nói với cô rằng Christopher không trở lại. Ánh cũng nghĩ vậy, bởi lúc chia tay, anh không hứa hẹn điều gì. Cô bước vào những ngày tháng chơi vơi khi vừa yêu xa, vừa một mình xoay xở sắp xếp cuộc sống.

Ánh bị thu hút bởi vẻ ngoài chững chạc của Christopher.

Không đơn độc lúc khó khăn dù yêu xa

Ánh là chuyên viên trang điểm tại đài truyền hình nhưng rất mê làm bánh. Khi Ngọc Ánh chia sẻ dự định nghỉ việc về mở tiệm bánh, tất cả đều nói cô "khùng". Người duy nhất ủng hộ suy nghĩ "không bình thường" của Ngọc Ánh là Christopher. Anh khuyên Ánh: "Chỉ em mới biết mình muốn gì. Nếu thực sự yêu thích, hãy trải nghiệm, đừng để sự lo sợ thất bại cướp đi cơ hội sống thật với bản thân".

Mỗi lần Ánh than vãn muốn nghỉ việc, Christopher đều hỏi: "Em sẵn sàng chưa?". Anh không đưa ra lời khuyên hay ý kiến của cá nhân mà khích lệ Ánh lắng nghe bản thân để biết mình muốn gì. Sau 3-4 lần do dự, Ánh quyết định nghỉ việc. Cô "đơn thương độc mã" bắt đầu sự nghiệp bánh trái giữa muôn vàn lời khuyên can. Ngay chính mẹ của Ánh cũng bị stress vì lo lắng con gái "gần 30 tuổi vẫn lông bông" và "không đi làm lấy gì để sống".

Christopher ở bên Ánh những ngày "giông bão" nhất, khi bánh ế, khi thu nhập không đều. Lúc buồn vì lời ra, tiếng vào, cô tâm sự với bạn trai để nghe anh động viên: "Em làm được mà, đừng nghe họ!". Christopher còn bày tỏ nguyện vọng giúp đỡ tài chính cho Ánh dù cô một mực từ chối. Chàng trai người Anh trách: "Anh có thể giúp đỡ bạn bè khi khó khăn. Em là bạn gái anh, tại sao anh không thể?".

Niềm đam mê bánh trái giúp Ngọc Ánh 'sống sót' những ngày yêu xa.

Ngọc Ánh chịu nhiều áp lực trong quãng thời gian ấy. Mỗi khi tủi thân, cô gây sự với Christopher. Chàng trai người Anh để bạn gái "xả" hết cơn giận lẫn ghen tuông rồi "đánh trống lảng" bằng câu chuyện vu vơ: "Hôm nay anh cho đồng nghiệp xem ảnh của em, họ khen em rất xinh", "Ngày hôm nay của em thế nào?". Cứ thế, họ dậy thật sớm và thức thật khuya để nói chuyện qua video call với nhau. Ánh vẫn đôi lúc lung lay vì ý kiến từ bạn bè nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi sự dịu dàng của Christopher.

Tháng 10/2017, Ánh vỡ òa hạnh phúc khi Christopher trở lại Việt Nam. Nhưng anh không ở Hà Nội, mà chọn Đà Nẵng. Khi Ánh lo lắng cho những ngày yêu xa tiếp theo, bạn trai cô nói: "Đà Nẵng và em, anh muốn có cả hai. Xin đừng bắt anh lựa chọn".

Ngọc Ánh và bạn trai ngoại quốc có khoảng một tháng bên nhau trước khi Christopher vào Đà Nẵng. Lần chia tay này, Ánh không còn ám ảnh bởi sân bay, cô nghĩ: Khoảng cách không phải điều quan trọng quyết định sự tốt đẹp hay tồi tệ của một mối quan hệ. Hạnh phúc là khi những người đến từ hai nền văn hóa khác nhau, có quan điểm sống trái ngược, tìm thấy tiếng nói chung dù chỉ là qua điện thoại.

Christopher đề nghị Ngọc Ánh cùng anh vào Đà Nẵng nhưng cô đã từ chối. Christopher thích cuộc sống bình yên nhưng Ánh mê sự sôi động, rộn ràng của Hà Nội. Cặp tình nhân không bắt nhau lựa chọn. Họ vui vẻ tiếp tục mối quan hệ yêu xa đến nay đã được khoảng 1,5 năm.

Mỗi khi được đắm mình trong đống bơ, bột, Ánh lại biết ơn Christopher đã đẩy mình ra khỏi "chiếc vòng an toàn". Cô cho mình khoảng một năm để ổn định công việc, thỏa mãn ước mơ bánh trái, rồi sẽ theo Christopher vào Đà Nẵng và đánh dấu chuyện tình mình bằng một đám cưới ấm áp.

Ánh đi thăm bạn trai khoảng 3 lần kể từ khi anh chuyển vào Đà Nẵng làm việc.

Lam Trà