Hành trình nuôi con sinh đôi vất vả, hài hước của bà mẹ 8X

Phải mất một tuần sau sinh, Thu mới phân biệt được hai con.

Tự nhận mình "chẳng là gì so với những bà mẹ thông thái xung quanh" nhưng Hương Thu (chuyên viên trang điểm, Hà Nội) luôn cảm thấy tự hào bởi thành quả của mình chính là hai cậu con trai 3 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu: Ben và Min. Kể lại lần đầu tiên khi được bác sĩ thông báo mang thai đôi, Thu gần như không tin vào tai mình nên cứ liên tục hỏi đi hỏi lại: "Làm sao cô biết ạ?", "Sinh đôi khác trứng là như thế nào ạ?"... đến mức bác sĩ phải chụp lại ảnh siêu âm và giải thích tường tận cho Thu. Khi ấy, Thu mang bầu được 4 tuần.

Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy hình ảnh "diệu kỳ" đó đến nay Thu vẫn còn nhớ như in: lâng lâng, sung sướng xen lẫn một chút bối rối, hồi hộp của người lần đầu làm mẹ. Thu bảo, tuy vóc người của cô khá nhỏ nhắn nhưng "trộm vía" sức khỏe rất tốt trong suốt thai kỳ. Thu không bị ốm nghén hay mệt mỏi gì, ngược lại, cô vẫn đi làm tới tận tháng thứ 5. Thời gian mang thai, Thu không kiêng khem nhiều mà tự nhủ phải ăn để đủ sức nuôi hai bé đang lớn lên từng ngày.

Hương Thu chia sẻ: "Mình vốn dĩ khoẻ mạnh nhưng do công việc giờ giấc đi làm mỗi ngày từ sáng sớm nên sinh hoạt ăn ngủ không thực sự điều độ. Mình phải cố gắng dậy sớm hơn để ăn uống đầy đủ cho 3 người trước khi đi làm và ăn thêm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Nhưng mình không lên cân nhiều so với tiêu chuẩn nên việc ăn uống thực rất ám ảnh. May sao các bé hấp thu tốt nên những tháng cuối cân nặng cũng đạt tiêu chuẩn so với song sinh".

Hương Thu và hai thiên thần nhỏ Ben - Min.

Hai cậu bé Ben - Min tuy "không phải dạng vừa đâu" trong bụng mẹ nhưng tới sát ngày dự sinh vẫn không có biểu hiện gì là "muốn ra ngoài". Vì thế chuyện đi đẻ của Thu cũng thật... chẳng giống ai. Hôm đó là lịch khám định kỳ của Thu, cô còn đủng đỉnh đi ăn sáng xong với vào bệnh viện. "Do không có dấu hiệu gì là sắp sinh nên mình cũng chẳng chuẩn bị gì cả, người chưa tắm, đầu tóc chưa gội. Bác sĩ sau khi khám cho mình xong thì giữ lại để... đẻ luôn vì cổ tử cung đã mở rồi", Thu kể lại.

Trong suy nghĩ của bà mẹ trẻ, mọi trẻ con lúc mới sinh ra đều giống nhau nên những ngày ở trong viện, Thu thậm chí còn chẳng phân biệt được con của mình. Không ít lần cô thắc mắc: "Người ta chỉ đeo vào tay con một cái vòng ghi số nhưng khi đi tắm lại tháo ra thì liệu có trả nhầm con cho mình không nhỉ?". Rồi nếu người mẹ sinh một con nhận ra được đặc điểm cái mắt, cái mũi, cái tai của con mình đã khó thì đằng này, Thu phải ghi nhớ từng đấy chi tiết của cả hai cậu bé.

Thời gian đầu làm mẹ của Thu là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại theo chu kỳ, bắt đầu từ lúc 6h sáng và kéo dài tới tận 2h đêm. Thu may mắn luôn được sự hỗ trợ từ mẹ chồng là một bác sĩ và mẹ ruột nhưng vẫn chẳng thể tránh được những điều "cười ra nước mắt". Bà mẹ hai con thật thà chia sẻ: "Phải mất cả tuần sau khi sinh, mình mới phân biệt được đâu là Ben, đâu là Min nhờ vào thói quen lúc ngủ của từng bạn. Một bạn cứ đặt nằm nghiêng thì lúc sau lại quay về nằm thằng nên một bạn đầu tròn, một bạn đầu bẹt. Lúc chưa phân biệt được, chuyện cho các bạn ăn cũng luôn bị nhầm lẫn. Có khi mình cho bạn Ben ăn rồi mà lúc sau lại bế bạn ấy cho ăn tiếp vì nghĩ đó là bạn Min. Mãi sau này, khi các bạn lớn hơn thì khuôn mặt mới dần khác nhau. Anh Ben mặt vuông, nét nam tính, còn em Min mặt tròn và biểu cảm nghịch ngợm hơn".

Hai cậu bé 3 tuổi rất biết nghe lời mẹ.

Mặc dù đã rất chú tâm tìm hiểu kiến thức về chăm sóc em bé nhưng Thu bảo, giữa thực tế và lý thuyết hoàn toàn khác biệt. Theo cô, khó khăn nhất khi chăm con là lịch sinh hoạt của hai bé không giống nhau nên mọi thói quen của cô cũng bị đảo lộn khá nhiều. Lúc mới sinh, lịch sinh hoạt của các bé không giống nhau, có lúc bạn này ngủ thì bạn kia lại ăn, bạn này thức dậy thì bạn kia lại ngủ. Mặc dù Thu đã quen với việc dậy sớm để đi làm từ trước khi sinh nhưng cô lại bị chứng mất ngủ sau sinh nên sức khở hồi phục chậm hơn bình thường. Ngày mới của Thu bắt đầu khi một trong hai bé dậy, cô và mẹ sẽ thay nhau làm vệ sinh, tắm nắng, cho từng bé ăn rồi lại tắm rửa cho bé. Tất cả chỉ là những công việc bình thường của bà mẹ nuôi con nhỏ nhưng lắm khi cũng khiến mọi thứ rối tung lên, nhất là lúc con bị ốm.

"Người ta thường nói trẻ sinh đôi có sự liên kết với nhau nhưng Ben - Min lại khác nhau hoàn toàn. Một bạn thích chó, một bạn thích mèo, một bạn thích xanh lá cây, một bạn lại thích màu hồng, một bạn thích ăn hoa quả, một bạn thích ăn rau củ. Sự liên kết duy nhất là khi một bạn ốm thì bạn kia chắc chắn ốm. Những lúc đó, con hay mè nheo, quấy khóc nên mình cũng không tránh khỏi mệt mỏi" - đó là những nỗi vất vả khiến Thu không thể nào quên khi chăm con sinh đôi nhưng rồi với bản năng người mẹ, cô cũng vượt qua được hết.

Hiện tại, hai cậu bé Ben - Min đã được 3 tuổi và biết quan tâm đến mẹ. Mỗi ngày mẹ đi làm về, hai còn đều quấn quýt xung quanh hỏi han và kể mọi thứ chuyện "trên trời, dưới biển" cho mẹ nghe. Tuy vậy, cũng có lúc hai anh em khiến mẹ Thu phải "đau đầu" vì rủ nhau "đình công": "Hai bé thường bắt chước nhau, bé này làm cái gì thì bé kia cũng làm theo nên một bé mà không chịu ăn là y ăn bé kia cũng bỏ ăn luôn". Những lúc như thế, mẹ phải cách ly hai bạn để "xử lý" nhưng chỉ được một lúc là các con lại tìm nhau ngay.

Nuôi con sinh đôi có nhiều điều đặc biệt, khó khăn gấp đôi nhưng niềm vui cũng không đếm xuể. Với Thu, cô chỉ mong muốn mỗi ngày được nhìn thấy con mình trưởng thành, hiểu biết nhiều hơn. Cô không kỳ vọng các con phải học giỏi, chỉ cần lên lớp đều đều, lớn hơn chút thì có thể vượt qua những khó khăn gặp phải và biết tận hưởng cuộc sống.

>> Xem thêm hình ảnh của hai cậu bé đáng yêu Ben - Min

Song Giang

Ảnh: NVCC