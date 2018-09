Hai người đẹp bị mẹ ruột quay lưng sau scandal tình cảm

Đến giờ, Diễm Hương luôn buồn vì con có ông bà mà không được nhận, trong khi Ngọc Thúy không thể quên chuyện đã qua.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ: "Bố mẹ tôi vẫn chưa chịu nhìn mặt cháu ngoại. Đời người con gái, tôi chỉ mong muốn ngày lễ rước dâu hay trong tiệc cưới có đấng song thân hai họ đầy đủ để làm chứng cho vợ chồng tôi. Tôi muốn nói cho bố mẹ biết chúng tôi thật sự nghiêm túc và đến với nhau vì tình yêu thương. Nhưng có lẽ để tùy duyên vậy". Chữ "duyên" chưa tới nên trong đám cưới được tổ chức vào chiều ngày 29/11 vừa qua, bố mẹ của Diễm Hương đều vắng mặt, khiến cô dâu không khỏi chạnh lòng.

Mối quan hệ của người đẹp và bố mẹ xấu đi kể từ sau khi Diễm Hương ly hôn với người chồng đầu tiên là đại gia Trường Chinh. Bởi theo cô cho biết: "Tôi là con một trong gia đình nên lúc nào bố mẹ cũng muốn tôi yên bề gia thất. Khi tôi quen anh Chinh, họ rất ủng hộ. Anh ấy rất thương tôi và tốt với bố mẹ nên khi sự việc vỡ lẽ, bố mẹ vẫn cho rằng phần nhiều là lỗi của tôi nên rất buồn.

Không chỉ vậy, khi mọi chuyện được báo chí đưa tin mỗi ngày, họ hàng gần xa cứ gọi điện hỏi thăm rồi đi đến đâu cũng nghe những lời bàn luận không tốt khiến mẹ tôi tủi nhục và tiều tụy trông thấy. Nếu mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ thì bố mẹ tôi hầu như thức trắng. Chứng kiến cảnh đó không người con nào cầm được nước mắt, tôi biết mình có lỗi rất nhiều với bố mẹ nên sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi quyết định dọn ra sống một mình. Phần là để bố mẹ có thể quên đi chuyện đó và tôi cũng muốn yên tĩnh trong thời gian này".

Trong ngày trọng đại của đời người là đám cưới, bố mẹ Diễm Hương đều vắng mặt.

Mâu thuẫn này bị đẩy lên cao trào khi mẹ của Diễm Hương công khai chỉ trích con gái "không xứng đáng làm giám khảo" tại một cuộc thi thời trang. Diễm Hương đã rẽ sang con đường khác, tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình bên một người đàn ông bình thường. "Cãi" lại lời cha mẹ nên Diễm Hương hầu như không nhận được sự hỗ trợ, động viên nào từ gia đình. Ngay cả khi sinh đẻ, lúc cô yếu như con cua bấy thì cô và con trai cũng chẳng được bà ngoại chăm bẵm như bao người. Dù vậy, Diễm Hương vẫn đau đáu mong muốn một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi. "Tôi chỉ buồn cho con mình, có ông bà mà chưa được nhận. Tôi mong một ngày cháu ngoại được ông bà thương, ôm ấp như bao gia đình bình thường là tôi vui nhất", Diễm Hương chia sẻ.

Như một cách để tạm quên nỗi buồn, hiện tại, cô dành tình yêu của mình cho gia đình nhỏ, cho con trai và chồng. Mỗi khi làm gì, vợ chồng cô đều đặt lợi ích của con trai lên hàng đầu. Cô cũng ít ra ngoài, ít nhận show hơn để dành thời gian nuôi dạy con, còn chồng cô thì "cày" nhiều hơn để lo cho cuộc sống đủ đầy. Tình yêu của Diễm Hương được ghi nhận bởi một đám cưới ấm cúng vừa diễn ra và cậu con trai đang khôn lớn từng ngày. Với cô, bình yên hiện tại giống như một phần thưởng cho những nỗ lực vượt qua khó khăn để được sống vì tình yêu.

Trước nay, người ta vẫn nói: "Cá chuối đắm đuối vì con" để so sánh với tình mẫu tử nên một khi người mẹ quay lưng lại với con mình thì những người trong cuộc đều bị tổn thương sâu sắc. Nỗi đau đó sẽ mãi chẳng liền sẹo nếu người trong cuộc không tháo được những nút thắt tạo nên mâu thuẫn. Đó là câu chuyện của cựu người mẫu Ngọc Thúy và mẹ đẻ liên quan đến vụ kiện hậu ly hôn giữa Ngọc Thúy với đại gia Nguyễn Đức An.

Khi đang gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, Ngọc Thúy kết hôn với Đức An, một doanh nhân, Việt kiều Mỹ vào tháng 11/2006. Sau đám cưới, cô sang Mỹ định cư và làm việc trong công ty của chồng và gần như "biến mất" khỏi showbiz Việt. Nhưng chỉ 10 tháng sau khi kết hôn, Ngọc Thúy và chồng đã gửi đơn ly hôn lên tòa án ở Orange County, bang California, Mỹ. Cuộc hôn nhân chóng vánh kết thúc bằng phán quyết của tòa vào tháng 3/2008 nhưng để lại dư âm dai dẳng đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Vụ kiện tụng sau ly hôn đã mở đầu cho những mâu thuẫn liên tiếp của Ngọc Thúy và mẹ đẻ.

Tuy mối quan hệ hôn nhân kết thúc nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó mà nảy sinh mâu thuẫn mới bắt đầu từ tháng 1/2011 khi Nguyễn Đức An gửi đơn kiện lên TAND TP HCM đòi Ngọc Thúy trả số tài sản 14,4 triệu USD mà ông đã nhờ Ngọc Thúy đứng tên. Theo ông An, trong khoảng thời gian là vợ chồng, do không có quốc tịch Việt Nam nên đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản, cổ phiếu, lập các tài khoản ngân hàng… tại Việt Nam và nhờ Ngọc Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu. Sau một thời gian thương lượng để lấy lại số tài sản nói trên không được, ông An đã nộp đơn khởi kiện ra tòa án.

Điều đáng nói là trong phiên đối chất lần thứ 2 về các loại tài sản tranh chấp sau ly hôn, Ngọc Thúy không có mặt và ủy quyền cho mẹ của cô là bà Trương Thị Bê tham gia. Bà Bê bất ngờ chuyển hướng từ người bảo vệ con gái đã thay đổi lời khai ngược lại hoàn toàn với trước đó, khẳng định tài sản tranh chấp thuộc quyền sở hữu của ông An. Suốt một thời gian sau đó, bà Bê còn công khai nhiều chuyện "động trời" mà chính bản thân Ngọc Thúy từng khẳng định hoàn toàn không đúng sự thật. Câu chuyện vốn bắt đầu từ việc ly hôn của Ngọc Thúy và Đức An lại chuyển thành đôi co qua lại giữa những người ruột thịt. Mâu thuẫn không được giải quyết, Ngọc Thúy thậm chí đã khởi kiện mẹ ruột của mình, khiến cô bị chỉ trích là kẻ "tham tiền", "vì tiền quên hiếu"...

Từ đó đến nay, đã có nhiều việc thay đổi, doanh nhân Đức An trở về sinh sống tại Sài Gòn và vừa đính hôn với người mẫu Như Thảo, trong khi Ngọc Thúy cũng có một gia đình mới bên người chồng luật sư. Nhưng mối quan hệ của cô với mẹ đẻ vẫn rất căng thẳng. Tháng trước, người đẹp còn viết status trên trang cá nhân với những lời lẽ trách móc: "Mẹ… Vậy là cuối cùng mẹ con mình đã đi đến đoạn đường này đúng như ý đồ của An. Mẹ vui không? Con mong niềm vui này kéo dài mãi về sau với mẹ khi đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra bị dư luận nguyền rủa vì mẹ…".

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái trong gia đình thường êm đẹp vì sự tương đồng tự nhiên về giới tính sẽ giúp cả hai dễ dàng thấu hiểu được nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ bởi mẹ và con gái còn có sự khác biệt trong suy nghĩ, quan điểm... giữa hai thế hệ. Đó có thể bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ, song vì không tìm được hướng giải quyết lại trở thành xung đột lớn, làm ảnh hưởng tới tình mẫu tử thiêng liêng. Biết cách lắng nghe có thể là điều đầu tiên và cần thiết hơn cả để mẹ và con gái lại tìm được tiếng nói chung. Thay vì đổ lỗi và chỉ trích, hãy thấu hiểu và cảm thông.

Hà Nhi