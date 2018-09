Hai kiều nữ châu Á hạnh phúc dù lấy chồng 'nghèo'

Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm và ca sĩ Hàn Quốc Lee Hyori đã chứng minh tiền bạc không chi phối hạnh phúc gia đình.

Hoa hậu Thế giới nên duyên với chàng 'nhân viên bậc trung'

Trương Tử Lâm sinh năm 1984. Cô là Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc và đại diện cho nước chủ nhà đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2007. Cô cũng là Hoa hậu Thế giới đầu tiên của khu vực Đông Á. Cô được đánh giá là một trong những hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại. Sau khi đăng quang, sự nghiệp của Tử Lâm có bước phát triển vượt bậc. Người đẹp Trung Quốc xây dựng hình ảnh đoan trang, dịu dàng và sang trọng.

Năm 2013, Trương Tử Lâm bí mật kết hôn tại Phuket, Thái Lan sau 3 năm hẹn hò. Hôn lễ chỉ có sự tham gia của gia đình hai bên. Trong chia sẻ gửi đến người hâm mộ, Tử Lâm không giới thiệu về chồng mình. Cô chỉ nói anh là người giản dị, kín đáo và tên thường gọi là Neil. Theo nguồn tin trên Ifeng, Neil có tên tiếng Trung là Nhiếp Lỗi, trước đây học ngành Kinh tế thương mại quốc tế. Hồi sinh viên, anh nổi tiếng vì chơi bóng chuyền rất giỏi. Hiện nay, Neil là quản lý ở một công ty chứng khoán. Nguồn tin khác cho hay, vị trí của Neil chưa phải là lãnh đạo cấp cao.

Nhiếp Lỗi sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai, tuy nhiên, anh không phải là "đại gia" như nhiều người lầm tưởng.

Trong khi đó, Trương Tử Lâm sinh trưởng trong một gia đình binh nghiệp, ông bà nội, bố mẹ của cô đều tham gia quân đội và có vị trí cao. Hoa hậu sau những năm trung học cũng được gửi tới Đại học Thanh Hoa với kỳ vọng trở thành "hạt giống" của thể thao. Tuy nhiên, vì nhận thấy mình không phù hợp, Tử Lâm chuyển sang Đại học Bắc Kinh và học Quản lý kinh tế.

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi Tử Lâm không kết hôn với đại gia hoặc một nhân vật tiếng tăm trong làng giải trí. Tuy nhiên, cuộc sống viên mãn của cô đã chứng minh sự lựa chọn của hoa hậu là đúng đắn. Ngày 21/4/2016, con gái của hoa hậu Trương Tử Lâm chào đời. Ông xã của Tử Lâm tỏ ra vô cùng đảm đang khi giúp vợ chăm sóc con nhỏ. Qua những hình ảnh Tử Lâm chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy ông xã cô thành thạo đủ mọi việc của các bà mẹ bỉm sữa như thay tã, tắm rửa, cho con ăn, ru con ngủ. Người hâm mộ cho rằng, Nhiếp Lỗi chính là "soái ca" đích thực và không ngừng chúc mừng gia đình nhỏ của Tử Lâm hạnh phúc mãi mãi.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori hạnh phúc bên chồng 'vừa nghèo vừa xấu'

Lee Hyori được coi là "biểu tượng sexy" ở xứ kim chi. Cô sở hữu vẻ đẹp hoang dại với thân hình bốc lửa và làn da nâu bóng khỏe mạnh. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ và vị trí của mình trong thế giới giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt. Trong thời gian ấy, Lee Hyori rất kín tiếng về những mối quan hệ của mình. Người hâm mộ mặc định rằng chắc hẳn cô đã hẹn hò với một đại gia nào đó.

Năm 2011, báo chí phanh phui chuyện "nữ hoàng gợi cảm" hẹn hò với chàng trai xấu xí Lee Sang Soon. Anh là một nhạc sĩ, ca sĩ không nổi tiếng trong làng nhạc Hàn. Gương mặt thô kệch, vóc dáng tầm thường khiến Lee Sang Soon bị gọi là "quái vật", "dã thú" khi sánh vai cùng người đẹp Lee Hyori. Gia thế của anh cũng trở thành đề tài được mổ xẻ. Cả đất nước Hàn Quốc ngỡ ngàng khi biết Lee Sang Soon là con trai của cặp vợ chồng kinh doanh tiệm kimbap nhỏ.

Mẹ Lee Sang Soon từng khóc khi ngoại hình của con trai bị dè bỉu.

Trong khi người hâm mộ tiếc nuối vì "ngọc nữ" sánh đôi với một người không "môn đăng hộ đối", Lee Hyori vẫn bình thản thể hiện tình yêu của mình với Sang Soon. Cô nhiều lần khẳng định anh là người đẹp trai nhất trong mắt cô. "Nữ hoàng sexy" xúc động kể lại: "Khoảnh khắc tôi quyết định cưới Sang Soon là khi tôi nhìn thấy bố mẹ chồng vẫn còn yêu nhau dù đã bước sang cái tuổi mắt mờ tai yếu".

Sau hôn lễ kín đáo vào năm 2013, nữ ca sĩ rút lui về ở ẩn ở nhà riêng trên đảo Jeju. Cô hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối, nuôi động vật và ăn chay. Cô đã từ bỏ danh vọng, sự nghiệp, tiền bạc, cuộc sống xa hoa... Trong một phiên chợ địa phương, người ta còn thấy cô ăn vận giản dị, để mặt mộc, bán hàng thủ công. Lee Hyori đã chứng minh cho cả thế giới thấy tình yêu cổ tích thực sự tồn tại trên đời.

