Yêu lâu nhưng bạn trai không chịu về nhà tôi ra mắt

Chúng tôi quen biết nhau 7 năm, yêu 2 năm, trước đây là bạn, giờ là người yêu. Tôi cứ ngỡ tìm được một nửa đích thực của đời mình vì đã hiểu nhau nhiều, yêu đậm sâu. Anh bằng tuổi tôi, cao to, đẹp trai hiền lành, tốt bụng, lương cao. Tôi hẹn anh về ra mắt ba mẹ thì anh lấy hết lý do này đến bận chuyện khác không chịu về, tôi hỏi chuyện rõ ràng thì ra mẹ anh không chịu tôi vì lý do không hợp tuổi. Tôi nói anh về nhà tôi cho ba mẹ yên tâm thôi chứ không bắt cưới xin gì (dù chúng tôi đã 28 tuổi). Anh nói phải xin ý kiến mẹ anh đã, mà mẹ anh thì chần chừ không cho. Tôi chỉ biết bất lực rớt nước mắt, không lẽ tôi cứ làm người yêu thầm lặng của anh như vậy mà 2 bên gia đình không biết mặt?

Ảnh minh họa

Tôi đau khổ đòi chia tay thì anh níu kéo, kêu cho anh thời gian để thuyết phục mẹ. 6 tháng trôi qua, mỗi lần tôi hỏi thì anh nói vẫn đang thuyết phục mẹ, anh cũng chẳng đả động gì chuyện về nhà tôi vì theo anh, mẹ anh phải đồng ý trước. Tôi nói anh dắt tôi về nhà anh thì anh cũng không chịu, nói mẹ chưa đồng ý. Tôi quen anh lâu từ thời sinh viên, biết anh hiền lành thật thà, tôi nghĩ không có chuyện anh lấy lý do lừa dối tôi. Anh nói yêu tôi nhưng mẹ anh là rào cản lớn, anh nói chọn tôi nhưng mẹ anh rất sợ không hợp tuổi mà anh thì không muốn làm mẹ buồn lòng.



28 tuổi rồi mà yêu như vậy, ba mẹ và bạn bè khuyên tôi bỏ anh nhưng sao tôi cứ mãi mù quáng, luỵ tình thế này. Anh quá tốt, yêu tôi và quan tâm tôi nhiều. Tính cách, ngoại hình, công việc đều được, chỉ có vấn đề mẹ anh mà anh không giải quyết được. Tôi phải làm sao để dứt khỏi anh và tìm người mới cho mình?

Thủy

