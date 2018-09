Vợ nhiều lần xúc phạm tôi

Đi làm về bữa nào vợ cũng nói chuyện hỗn láo, rất tục tĩu, nhiều lần tôi định đánh nhưng hết sức kiềm chế không làm như vậy.

Tôi 27 tuổi, qua thời gian tìm hiểu đã đi đến kết hôn (hơn một năm tìm hiểu), hai vợ chồng đều có công việc ổn định, là viên chức nhà nước. Trong thời gian tìm hiểu tôi nhận thấy vợ là một người tính tốt, biết trên biết dưới, đôi lúc cũng hay trẻ con, giận hờn. Vì tôi yêu thật nên nghĩ cưới rồi vợ chồng khuyên bảo nhau, với lại tuổi mới lớn nên ai cũng vậy. Khi chưa cưới tôi thường tâm sự với vợ về gia đình mình, nhà tôi làm nông, cuộc sống cũng khó khăn, ba má cho ăn học, có công việc làm ổn định thôi, bữa sau chắc không có điều kiện để giúp đỡ. Có việc gì khó khăn hai vợ chồng cùng cố gắng vượt qua, bố mẹ không giúp đỡ được cũng đừng oán trách gì, tự thân vận động là chính.

Sau khi cưới nhau được thời gian thì cha ruột tôi bị tai nạn rất nặng, bổn phận làm con tôi phải có trách nhiệm, chi tiêu gì cũng công khai với vợ, mà tôi cũng không giúp được nhiều, chủ yếu chăm sóc là chính. Thế mà vợ tôi không một lời thăm hỏi, suốt ngày cứ nói tôi chỉ biết chăm lo cho gia đình tôi. Sau khi cưới xong, hai vợ chồng tôi ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng bước đầu khó khăn, tôi luôn cố gắng đi làm rồi về sớm đi chợ, nấu ăn, giúp vợ chăm con, chơi với con, mỗi ngày đi làm cách xa hơn 50 km. Vì đặc thù công việc của tôi hay trực nhưng vẫn sắp xếp về với gia đình.



Cưới vợ xong tôi thay đổi hoàn toàn, lúc trước cũng hay nhậu, cà phê với anh em cơ quan, quan hệ công việc, cuộc sống nữa. Rồi tôi nghĩ trách nhiệm của mình phải chăm lo, xây dựng gia đình nên hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc nhậu, bữa nào quan trọng lắm tôi mới đi. Công việc nhà tôi cũng vụng về nhưng không phải là người làm biếng, luôn cố gắng làm được gì tốt phần nấy, nhưng vợ suốt ngày cứ đòi ly hôn, muốn giải thoát cho nhau, nói là sống với tôi cực khổ quá. Tôi cũng biết tâm lý phụ nữ sau khi có gia đình, sau khi sinh thì có những sự thay đổi nhất định, vì thế vẫn cố gắng đi làm về làm việc nhà, tạo không khí cho vui vẻ, nhưng suốt ngày vợ gây sự, nói tôi làm tới tháng ăn lương, không làm gì có thêm tiền (trong khi lương tôi một tháng cũng hơn 6 triệu đồng, đều đưa vợ hơn một nửa).



Đi làm về bữa nào vợ cũng nói chuyện hỗn láo, rất tục tĩu, nhiều lần tôi định đánh nhưng hết sức kiềm chế không làm như vậy. Vợ tôi thường so bì người này, người kia, có gia đình người khác được chồng cho cái này cái kia, được cho đất đai, nhà cửa, phân bì nhà vợ hay cho tiền, mà gia đình chồng sao không cho một cái gì (trong khi cha tôi đau nằm một chỗ, không lao động được và hai đứa em tôi đang đi học), với lại vợ chồng tôi cũng đâu đến nỗi khó khăn lắm. Vợ tôi thường chửi gia đình chồng sao không biết quan tâm, không cho cái gì hết.



Tôi nhiều lần nói chuyện, tâm sự, nhưng mỗi lần nói chuyện vợ đều to tiếng chửi tôi, chửi cha mẹ và anh em tôi, nói tôi suốt ngày vì gia đình thôi, rồi còn bảo tôi không tốt bằng chồng cũ cô ấy. Trước khi cưới tôi, cô ấy đã có một đời chồng, vợ đã tâm sự với tôi, tôi thấy điều đó cũng bình thường thôi, thương thật lòng nên tôi cưới. Nhưng mỗi lần giận nhau vợ tôi thường nói chồng cũ tốt, kiếm nhiều tiền, gì cũng hơn tôi, nói muốn ly hôn để quay về với chồng cũ. Nhiều lúc sau khi giận nhau tôi phát hiện vợ hay liên lạc nói chuyện yêu thương với chồng cũ, có bữa tôi đi làm về vợ đóng cửa không cho tôi vô nhà, nói tôi cút đi.



Mới hôm cuối tháng 7 vừa rồi, vợ vứt quần áo tôi ra ngoài nhà, đuổi tôi đi, nói ly hôn càng sớm càng tốt. Tôi thấy thật sự mệt mỏi, nhận thấy bản chất con người vợ là như thế nên tôi báo cho gia đình bên vợ biết, góp ý nhưng vợ không thay đổi. Tôi cũng cố gắng làm tốt trách nhiệm làm chồng, làm cha, gia đình nhà tôi cũng không hẹp hòi gì, hay gọi điện thoại thăm hỏi, mẹ cũng hay xuống chăm cháu, nhưng vì hoàn cảnh cha tôi đau nằm một chỗ nên không tới thường xuyên. Về phần tôi đối xử với gia đình vợ cũng phải nghĩa là con rể trong nhà. Buổi chiều tôi muốn sớm về đến nhà nhưng vợ luôn nhăn nhó, so bì tôi đi làm sướng, không phải lo lắng thứ gì hết, suốt ngày vợ đòi ly hôn. Nếu ly hôn thì tội con tôi quá, nó còn nhỏ mà cha mẹ ly hôn nên tôi cố gắng nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, gia đình như thế này tôi thấy buồn chán quá. Xin cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.



