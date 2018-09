Vợ muốn ly hôn tôi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Tôi đã để vợ suy nghĩ trong 15 ngày về lý do ly dị nhưng sau đó cô ấy vẫn khăng khăng đòi chia tay, lý do không hợp.

Vợ chồng tôi đã sống với nhau được một năm và có con được 4 tháng tuổi, ban đầu sống rất hạnh phúc, tôi cũng thuộc loại chồng đảm đang, thương vợ con (ít ra láng giềng nhận xét như vậy) nhưng nghèo. Rồi do mâu thuẫn không đáng kể, vợ đòi ly hôn, tôi và gia đình đã gượng hỏi về lý do nhưng vợ chỉ bảo không hợp. Tôi đã để vợ suy nghĩ trong 15 ngày về lý do nhưng sau đó cô ấy vẫn khăng khăng đòi ly dị, lý do vẫn là không hợp. Tôi đã ký vào đơn, sau khi ký cô ấy và đứa con về nhà mẹ đẻ sống và cấm không cho tôi thăm, bế con.

Ảnh minh họa

Sau hơn một tháng tôi không thấy tòa án gọi, sau tìm hiểu mới hay cô ấy không hề nộp đơn lên tòa. Sau khi họ hàng nhắc nhở thì cô ấy bảo sẽ nộp, đến giờ vẫn chưa nộp và trong khoảng thời gian này tôi nhận được tin nhắn vợ muốn quay lại sống với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Trong chuyện này tôi biết rõ người muốn ly hôn không hẳn là ý của vợ mà do tác động của mẹ và bố dượng bên đó. Họ không ủng hộ chúng tôi đến với nhau từ lúc còn yêu, lý do duy nhất do tôi không theo đạo với họ. Giờ tôi có thể kiện vợ tôi vì cố ý gây khó dễ cho tôi được không? Hoặc tôi phải làm sao?

Huân

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu