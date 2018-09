Vợ mặc con bệnh bỏ đi theo trai 

Một người mẹ bỏ con đang đau bệnh ra ngoài sống với kẻ khác, đạo đức có cho phép không?

Tôi đang sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn, sinh năm 1975, vợ sinh năm 1981 và con gái sinh năm 2011. Vợ chồng đã có nhà riêng, cùng mở cửa hàng mua bán điện thoại di động từ khi mới cưới đến nay. 3 tháng về trước tôi phát hiện vợ có ý ngoại tình và hẹn hò với kẻ thứ 3. Tôi khuyên nhiều lần rồi nhưng không được, sau đó báo với gia đình vợ nhờ họ giúp sức, tuy nhiên vợ vẫn không thay đổi, tiếp tục hẹn hò. Cách đây tầm 10 ngày vợ bỏ nhà đi, ra ngoài sống chui, dù lúc này con gái đang đau bệnh. Tôi và gia đình cố gắng tìm về nhưng càng tìm vợ càng lẩn tránh, không một lần về nhà thăm con.

Không còn cách nào khác tôi báo với công an phường nhờ họ can thiệp. Công an làm việc với kẻ kia, ban đầu hắn từ chối, nói không quen biết gì với vợ tôi. Qua chất vấn và có nhiều người làm chứng nên hắn thú nhận có qua lại. Công an với gia đình yêu cầu hắn bảo vợ tôi quay về, tuy nhiên vợ không về với tôi mà ở nhà ngoại, càng công khai hơn, qua lại với hắn ta và điện thoại như không có ai vậy.

Nhiều lời khuyên và sự tha thứ của tôi để vợ quay về nhưng cô ấy nhất quyết đòi ly hôn để chạy theo kẻ khác. Một người mẹ bỏ con đang đau bệnh ra ngoài sống với kẻ khác, đạo đức có cho phép không? Tôi tha thứ và không muốn con phải mất cha hoặc mẹ. Nhưng nếu ra tòa thì dựa vào khía cạnh này tôi có được quyền nuôi con gái không? Hiện giờ mình tôi chăm con. Mong sớm nhận được sự giúp đỡ.

Tân