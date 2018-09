Vợ hay so sánh tôi với người khác

Nhiều hôm vợ đi chơi về muộn, tôi lo lắng thì vợ bảo: Anh không quan tâm thì tôi phải đi tìm người quan tâm.

Tôi 38 tuổi, gốc Hà Nội, nhà cửa khang trang, vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Vợ kém tôi 2 tuổi, cưới nhau hơn 10 năm, có hai cháu một gái một trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Mấy năm trở lại đây vợ chồng thường xuyên bất đồng, căng thẳng, nhiều lúc chẳng vì lý do gì làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù vậy chúng tôi không bao giờ to tiếng hay xô xát vì tôi luôn kìm chế được cơn giận, vả lại do các cháu còn nhỏ, sống gần ông bà nên không dám để ông bà biết chuyện sẽ phiền lòng.

Gần đây, không hiểu do sức ép công việc hay vì vấn đề gì khác tôi cảm thấy vợ ngày càng khó gần, hay cáu gắt, phát ngôn không cần để ý. Vợ thường trách cứ, so sánh tôi với những người khác, bảo tôi không quan tâm gì đến cô ấy, không được lời động viên ngọt ngào nào. Có nhiều hôm vợ đi chơi về muộn, tôi lo lắng cho vợ khi đi lại ngoài đường đêm hôm nên cáu, thì nhận được lời giải thích rất “hợp tình hợp lý” anh không quan tâm thì tôi phải đi tìm người quan tâm.

Không hiểu vì bực tức hay vợ đã thay lòng. Vợ đâu biết lời nói của cô ấy như con dao đâm vào tim tôi. Cô ấy đâu biết chỉ cần lời nói đó với tính tự ái của người đàn ông tôi sẵn sàng đập bỏ tất cả những thành quả bấy lâu nay chúng tôi cùng vun đắp. Nói về sự quan tâm đến vợ tôi kém xa những người khác như nói lời ngọt ngào, tặng hoa dịp lễ tết. Tôi hơi vô tâm, cũng không để ý lắm nhưng tình cảm dành cho gia đình chắc tôi không kém ai.

Tôi không phải người cổ hủ, luôn chia sẻ việc nhà với vợ từ việc nhỏ đến việc lớn, chăm sóc con cái đến rửa bát nấu cơm, vợ đâu biết vì gia đình tôi đã hạn chế các cuộc nhậu nhẹt ngoài đường, dành phần lớn thời gian ngoài giờ làm việc cho gia đình và để được gần các con.

Càng nghĩ càng thấy chán nản và bế tắc, có nhiều lúc tôi chỉ muốn giải thoát cho xong chuyện mặc dù vẫn rất yêu vợ. Bên cạnh đó điều khó xử nhất là các con, mỗi khi nhìn chị em chúng vui đùa tôi thấy lo sợ và xót xa, các cháu có tội gì mà phải chịu cảnh tan đàn sẻ nghé. Cuộc sống thiếu bố thiếu mẹ chúng sẽ ra sao, ông bà nội ngoại có chịu được cú sốc này không, hàng nghìn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi phải làm sao đây? Rất mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

