Ứng xử khi tình yêu nhuốm màu bạo lực

Việc dùng nắm đấm để giải quyết va chạm trong tình yêu cho thấy sự bất lực, ích kỷ và hèn nhát của kẻ dùng nó.

Tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào, lãng mạn mà còn chứa những “mảng tối” như bạo lực, xô xát giữa những người trong cuộc. Có không ít vụ bạo hành người yêu, thậm chí sát hại người tình vì cãi nhau, bất đồng quan điểm hay ghen tuông vô cớ. Minh Nguyệt (22 tuổi) không thể quên cảm giác bàng hoàng khi bị người yêu tát “nổ đom đóm” vì… tội dám cãi lại.

Nguyệt kể, vì trong người mệt mỏi nên cô từ chối đi “tăng hai” cùng người yêu sau bữa tiệc sinh nhật một người bạn trong nhóm của anh ta. Không hài lòng về điều này, anh chàng người yêu của Nguyệt, sau vài lời ngọt nhạt không được, đã thẳng tay cho cô một cái tát nảy lửa vì “dám cãi lại để anh ta bẽ mặt trước bạn bè”. Sự việc đáng ra không có gì nhưng cách cư xử như một gã thất học của người yêu khiến Nguyệt cảm thấy chán nản và không còn mặn mà với mối quan hệ này.

Không ít trường hợp bạo hành xảy ra vì lý do người nam bị từ chối lời tỏ tình, từ chối lời yêu. Ảnh minh họa: InImages.

Không chỉ có Nguyệt từng là nạn nhân của người yêu, Mỹ Lan dường như không tin những gì đã trải qua với cô ở tuổi đôi mươi khi cặp kè với một gã máu lạnh. Trong một dịp đi dạo phố, Lan vô tư khen một chàng trai đẹp như tài tử Hàn Quốc, vậy là bạn trai cô nổi xung lên và không tiếc lời sỉ vả cô là “trơ trẽn”, “mê trai”. Anh ta phóng xe như điên trên đường và không ngừng đe dọa sẽ cho cả hai cùng chết.

Sự việc chỉ dừng lại khi Lan phải cầu cứu bố người yêu. Sau lần ấy, Lan kiên quyết chia tay với anh ta. Một thời gian dài, gã người yêu liên tục làm phiền Lan bằng cách gọi điện, nhắn tin, dọa giết, dọa tử tự… khiến Lan phải chuyển chỗ ở nhiều lần. Cho đến khi có người yêu mới, gã kia mới tha cho Lan. Sau mối tình “để đời” này, Lan rất sợ gặp phải những anh chàng tính khí “bốc đồng”, thích dùng nắm đấm hay dọa nạt để giải quyết vấn đề.

Không ít trường hợp bạo hành xảy ra vì lý do người nam bị từ chối lời tỏ tình, từ chối lời yêu. Đơn cử như trường hợp một nam sinh Đà Nẵng giết bạn gái vì bị từ chối lời tỏ tình trong ngày Valentine mới đây, hay một nam thanh niên thiêu sống một thiếu nữ vì lý do tương tự xảy ra không lâu trước đó đã gây bức xúc trong dư luận. Theo chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài tư vấn 1088, hai lý do dẫn dắt phái mày râu thực hiện hành vi bạo hành là sự ích kỷ trong tính cách và thiếu sự hòa hợp trong tình yêu.

Trở thành nạn nhân của những vụ bạo lực là điều không ai mong muốn, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra. Ảnh minh họa: InImages.

Nhà tâm lý cho biết, sự hy sinh hạnh phúc cá nhân là điều khó nhất trong tình yêu. Những kẻ có hành vi bạo lực thường ngộ nhận rằng: giữ được người yêu thì mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy, đã không yêu thì càng cố giữ họ lại, cả hai càng không có được hạnh phúc. Thứ hai, không thể tìm được sự hòa hợp giữa những cặp đôi này vì nếu có thì đã không xảy ra bạo lực. Nắm đấm không chỉ gây thương tích cơ thể mà còn tổn thương tâm hồn, tổn thương lòng tự trọng của con người. Trước khi làm gì đó hãy đặt mình vào địa vị của người khác để hiểu cảm giác của họ thế nào.

Trở thành nạn nhân của những vụ bạo lực là điều không ai mong muốn, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyên gia tư vấn khuyên các chị em nên tỉnh táo khi chọn người yêu, đừng quá vội vàng gật đầu vì những lời nói xuôi tai, hay chỉ qua vài lần đón đưa, hò hẹn. Để nắm bắt một phần tính cách của đối phương, bạn có thể quan sát cách anh ta cư xử với bạn bè, với người xung quanh. Khi bạn nhận thấy những tính cách thô bạo của nửa kia thì nên mạnh dạn chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm ấy.

Trong trường hợp, đối phương muốn gặp gỡ bạn thì nên rủ bạn bè cùng đi, hoặc chủ động sắp xếp cuộc hẹn ở nơi mà bạn cảm thấy an toàn, giữ khoảng cách tối thiểu nửa mét với người đó. Bất cứ khi nào cảm thấy bất an hoặc nhận ra nửa kia có dấu hiệu muốn dùng “nắm đấm” thì bạn cần hô to lên để kêu gọi sự trợ giúp.

“Ở nước ngoài, các cô gái rất có ý thức tự bảo vệ mình. Họ có sẵn một vài vũ khí nhỏ để tự vệ. Trước đây, các bà các chị nước ta thường dùng trâm cài đầu vừa làm món đồ trang sức, vừa làm vũ khí khi cần thiết. Đó là một sự sáng tạo rất thực tế của thế hệ đi trước. Các bạn nữ ngày nay ít dùng trâm thì có thể thay thế bằng một chiếc kéo nhỏ. Cất nó trong túi xách sẽ có ích cho bạn khi gặp nguy”, nhà tâm lý đưa ra lời khuyên.

Tường Vi