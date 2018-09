Từng ngồi ăn cơm triền miên ở bến xe buýt vì thất nghiệp

Gần 3 tháng trời bản thân đi hết các ngõ hẻm nộp hồ sơ, cứ dậy sớm nấu cơm và xách theo đi xin việc.

Gửi em Mai trong bài: Muốn buông bỏ mọi thứ vì thất nghiệp.

Ba năm trước là thời kỳ vô cùng khó khăn với chị. Chị ra trường cũng bằng khá, thi đầu vào đại học rớt khối A nên học không đúng chuyên ngành. Chị không dám mạo hiểm thi lại và học cho hết 4 năm. Về thành tích học tập của chị không có gì nổi trội, cũng không phải là một đứa năng nổ, xin việc không đúng chuyên ngành. Ngày tháng ấy xin việc khó khăn lắm em à, gần 3 tháng trời đi hết các ngõ hẻm nộp hồ sơ, chị cũng không biết đi xe máy, cũng không có xe, hàng ngày dậy sớm nấu cơm và xách theo đi xin việc. Chị đi bằng xe bus, trưa thì ăn cơm ở bến xe bus, có khi trời mưa bạn đứng che dù cho ăn cơm, nghĩ lại mà gian nan quá.

Ảnh minh họa

Đã có những lúc chị muốn bỏ cuộc, mệt mỏi, muốn về nhà với bố mẹ nhưng nghĩ lại sao có thể chạy trốn như thế được. Bố mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm, gia đình cũng nghèo khó, phải đi vay tiền cho con học, bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào chị, nên chị phải nỗ lực. 3 tháng trời nộp hồ sơ không một nơi nào gọi, chị từng ghi vào CV rằng mình muốn làm việc không lương, muốn học việc nhưng không một nơi nào nhận. Họ còn nói đây không phải trường học mà học việc không lương, muốn học việc phải đóng tiền, học ở trường không chán sao mà tới đây học. Thất vọng ê chề nhưng chị vẫn cố gắng hy vọng ngày mai sẽ tốt, chị đầu tư làm CV cho thật đẹp, in màu cho nổi mà vẫn không có kết quả.



Rồi một ngày chị nộp xin làm kế toán thời vụ công ty nhỏ, chỉ là kế toán kho và với lòng nhiệt tình chị đã được nhận. Mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm, mọi thứ còn gian nan, nhiều lúc làm sai mà bị sếp la tệ lắm, tủi thân quá chị đã khóc luôn. Thế nhưng không vì vậy mà chị không cố gắng. Chị cố vừa học vừa làm, sau đó mọi chuyện đã khác. Sếp không la chị mà ngược lại chị còn chỉ ra cho sếp thấy sếp sai. Không chỉ có chị, bạn chị cũng đi xin việc như chị 3 tháng trời không nơi nào nhận, tới khi được nhận làm kế toán kho lương chỉ có 1,5 triệu đồng, không đủ ăn không đủ tiêu nhưng vẫn mừng. Bạn chị vẫn cố gắng làm hết mình, làm tới khi bệnh do ảnh hưởng của kho bụi quá mới nghỉ đi tìm công việc khác.



Sau 3 năm, ai ai cũng cố gắng, chị cũng vậy, chỉ cần mình có lòng kiên trì là không gì không thể. Chỉ cần em xác định đúng hướng đi và đi đúng hướng. Đừng vội vã, nếu vội quá kiến thức em học không áp dụng sẽ mai một, hãy cố gắng lên, tương lai của em do em quyết định. Chỉ cần em kiên trì và luôn cố gắng rồi mọi thứ sẽ mỉm cười. Cố lên em.

Huyền

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu