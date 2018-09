Tôi từng tự tử vì hay bị bố mẹ so sánh với người khác

Mẹ thích so sánh con cái với người này người khác đâm ra làm tôi tự ti.

Tôi luôn mơ tưởng đến cuộc sống của người khác, cụ thể giống như những người tôi thần tượng nên khi nhìn về cuộc sống của mình, tôi cảm thấy chán ghét. Tôi không được sinh ra trong hoàn cảnh tốt như họ, không có bố mẹ tốt, thấy cuộc sống của mình như một đống bùi nhùi, chẳng biết mình thật sự muốn làm gì, cứ sống với 4 bức tường đã hơn một năm.

Mẹ là người hay thích so sánh con cái với người này người khác đâm ra làm tôi tự ti. Nhiều lúc tôi muốn tự tử để kiếp sau mong mình được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, có bố mẹ tốt hơn. Tôi cũng thử tự tử nhưng rồi lại tự cứu mình nên không thành. Mỗi ngày tôi đều nghe bố mẹ so sánh mình với người này người kia, rồi cả những người trên tivi nên có cái cảm giác thật sự muốn chết. Tôi chỉ biết lên phòng khóc và tự so sánh mình.

Ảnh minh họa

Rồi những lúc mấy người họ hàng qua cũng so sánh càng làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn, chán ghét cuộc sống. Tôi đã 20 tuổi rồi, suốt năm qua ở nhà tự ôn thi lại đại học, năm thứ 3 ôn lại rồi. Tôi chỉ việc học thôi mà cũng làm không xong, thật bất tài. Không ai thay đổi được bố mẹ của mình (bố mẹ tôi cực kỳ bảo thủ), sống với bố mẹ dài dài như thế này không sớm thì muộn tôi cũng tự tử. Ai có thể nghe bố mẹ so sánh, chì chiết từ ngày này qua ngày khác? Ai cũng có chỗ dựa gia đình vững chắc, nơi khi thất bại chúng ta quay về, còn tôi thì không. Tự tử có phải là giải pháp duy nhất không?

Hà

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu