Tôi thấy bạn trai chỉ xem tình cảm với mình như trò đùa

Khi được hỏi vì sao xóa ảnh hai đứa, bạn trai chỉ nói cố yêu tôi từng ngày nhưng gượng lắm, anh còn vương vấn người cũ.

Tôi và bạn trai biết nhau khoảng 3 năm nhưng chỉ là nói chuyện xã giao bạn bè thông thường, vì lúc ấy người đó có người yêu và tôi cũng có. Gần đây, do biết người đó chia tay bạn gái gần cả năm, tôi cũng vừa chia tay người yêu nên khá buồn. Do tôi có sự cảm mến người bạn này từ lâu, ấn tượng mạnh mẽ nhất chắc là nghề nghiệp và ngoại hình. Tôi chủ động đề nghị chuyện tình cảm và được chấp nhận. Do rung động thật sự nên tôi dễ dãi bỏ qua những chi tiết quan trọng đánh giá tình cảm đối phương. Tôi mạnh dạn đề nghị người đó về nhà chơi và người đó cũng đề nghị tôi như vậy, cả 2 đều đồng ý. So với những người mới bắt đầu tìm hiểu, thời gian đầu quen người này tôi cảm nhận rõ sự hời hợt, mặc dù ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin nhưng thật ra chỉ được lời nói chứ không hề có hành động quan tâm, săn đón.

Ảnh minh họa.

Tôi suy nghĩ thoáng trong chuyện quan hệ vì có quen một vài người trước nhưng tuyệt nhiên không phải người dễ dãi, buông thả. Lúc bạn trai đề nghị "hay là mình ngủ với nhau đi em", tôi phân vân nhưng vẫn gật đầu, một phần vì nhu cầu của bản thân là có thật, phần nữa tôi cũng muốn giữ chặt người này, làm người này say mê hơn. Vậy mà tôi vẫn không cảm thấy tình hình tốt hơn nhưng không dám đối mặt hỏi thẳng vì sợ mất người, sợ chịu không nổi đau thương. Đến ngày hẹn lên nhà chơi, bạn trai vẫn mang quà cáp đến, ngày sau 2 đứa vẫn nói về thời gian tôi ghé nhà anh. Tôi lên mạng, thấy tấm hình 2 đứa chụp chung bị xóa, tôi nhắn tin hỏi. Dường như câu hỏi như là ngòi lửa, châm cho ngọn lửa lớn sắp bùng, bạn trai nói hết mọi điều với tôi rằng: "Anh đang cố gắng yêu em từng ngày, anh không có cảm xúc, anh cảm thấy mọi chuyện anh làm không có thật, cứ gượng gượng, anh còn vương vấn người cũ".

Tôi cảm thấy mình đang bị đem ra làm trò đùa. Nếu anh đứng trước mặt mà can đảm nói những câu đó chắc tôi không chịu nổi sẽ tát anh. Tôi nhắn tin trách móc, anh chẳng biết nói gì, chỉ xin lỗi. Tôi dễ bị ăn hiếp quá phải không? Sau lần này tôi thật sự không còn chút niềm tin nào vào tình cảm nam nữ. Mong được các bạn tư vấn.

Hạnh

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.