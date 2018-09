Tôi sẽ dắt 2 con ra khỏi nhà sau 3 lần phát hiện chồng liên lạc với người khác

Tin nhắn giữa hai người đến và đi gần như mỗi ngày.

Tôi đã yêu anh 7 năm và kết hôn được chừng ấy năm. Hai công chúa của tôi giống anh như đúc và rất ngoan. Ai cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc. Ngày con gái lớn được một tuổi, tôi thấy tin nhắn của cô ấy trong điện thoại anh: "Em chỉ có anh là chỗ dựa tinh thần trong lúc này, nhưng em sợ ảnh hưởng đến gia đình anh". Anh bảo anh và cô ấy không có chuyện gì, cô ấy gặp chuyện buồn và anh an ủi, cô ấy cảm kích dù vậy tin nhắn cũng hơi nhạy cảm. Tôi đã tin.

Một năm sau, tôi lại vô tình thấy tin nhắn và hình ảnh qua lại của anh và cô ấy. Anh lại bảo không có gì, cô ấy là em kết nghĩa. Tôi đã không đồng ý. Anh và cả cô ấy đã hứa sẽ hạn chế liên lạc với nhau để tôi không buồn. Nhưng lòng tin của tôi đã dao động. Tôi biết cô ấy vẫn hay gọi điện chỉ để hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì. Giờ là lần thứ ba tôi thấy được tin nhắn của cô ấy trong điện thoại anh, mức độ thân mật đã tăng rất nhiều và không thiếu những quả tim đính kèm. Tin nhắn đến và đi gần như mỗi ngày, chúc nhau ngủ ngon, hỏi nhau đã thức chưa.

Ảnh minh họa.

Thì ra đây là lý do hơn một năm nay anh luôn về nhà trễ, thậm chí là ngày nghỉ, với lý do công ty nhiều việc. Anh không ăn cơm nhà, có đói thì ăn mì gói cho xong dù cơm canh chờ sẵn, là lý do anh và tôi không ngủ chung giường, không đi chung xe, không cùng nhau nói chuyện. Nhà là nơi để về sau một ngày vất vả, sau những bộn bề trong cuộc sống. Anh sẽ muốn về khi tình yêu của anh ở đó. Anh sẽ phải về khi trách nhiệm của anh ở đó. Anh đã không về.

Ngày mai, tôi sẽ dắt theo hai con ra đi. Dù biết, bà nội trợ như tôi để lo cho hai đứa nhỏ là quá sức, nhưng tôi muốn chúng được sống trọn trong tình yêu thương, không có cãi vã, không có lừa dối và không có nước mắt. Tôi đã có thể đến tìm chồng và con cô ấy nói rõ mọi chuyện nhưng tôi sợ lại có thêm một đứa trẻ không mẹ hoặc không cha. Tôi ra đi trong sự yên bình của lương tâm.

Các bạn ơi, tôi đã sai ở điểm nào để giờ gia đình lại tan vỡ như thế này? Mong các bạn chia sẻ.

Thủy

