Tôi quá ảo tưởng vào mối quan hệ lập lờ

Anh nói thích tôi nhưng lại đi chơi với bạn gái khác. Anh công khai cho tôi biết và nói họ chỉ là bạn bè bình thường.

Tôi và anh quen nhau được 6 tháng. Thời gian không đủ dài để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nhưng tôi thích anh. Anh cũng nói là có tình cảm với tôi nhưng tôi thấy nó thật mơ hồ. Khi thì anh nói thích tôi khi thì anh bảo tôi làm anh đau đầu, khó nghĩ, mất ngủ gì đấy, hoặc anh nói thích tôi nhưng anh ấy lại đi chơi với bạn gái khác. Anh công khai cho tôi biết luôn và bảo với tôi họ chỉ là bạn bè bình thường.

Thực ra mối quan hệ của chúng tôi chưa tới mức để tôi phải giận hờn, phải ghen bóng ghen gió với anh, nhưng tôi cứ cảm thấy tức tức và nó cứ âm ỉ mãi trong lòng làm tôi đau nhói. 6 tháng - có những lúc buồn, lúc vui, có những lúc tôi cũng bất an vì mối quan hệ khá lập lờ này.

Một tuần trước, tôi quyết định sẽ quên anh, tôi nói cho anh biết và anh cũng không giữ tôi lại. Suốt một tuần qua, tôi luôn sống trong sự chờ đợi, hy vọng và không lúc nào là tôi không nghĩ về anh. Hôm qua, tôi đã chủ động nhắn tin cho anh vì quá nhớ. Kết quả là, anh ta vẫn khỏe, vẫn tốt và chỉ có mình tôi đau khổ thôi. Tôi buồn thì lại càng buồn thêm, cảm giác như có hàng nghìn, hàng vạn tảng đá đặt trên tim mình.

Ảnh minh họa: JupiterImages.

Sáng nay, trong lúc đau khổ tuyệt vọng tôi đã ngồi lại và suy nghĩ về mọi thứ, về mối quan hệ giữa chúng tôi. Có lẽ tôi đã ảo tưởng quá nhiều. Chỉ có một lý do duy nhất để tôi tiếp tục cố gắng trong mối quan hệ này đó là tình cảm của tôi dành cho anh, trong khi đó có tới 10 lý do khác để cho mọi việc chấm dứt. Trong 10 lý do đó, điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc không rõ ràng, là một mối quan hệ tay ba. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, 9 lý do kia đã quá đủ để mọi việc nên dừng lại, có chăng lý do này chỉ là "giọt nước làm tràn ly" mà thôi. Tôi quá buồn vì đã cho đi quá nhiều tình cảm.

Xin mọi người đừng vội phán xét tôi, tôi chỉ là một cô gái với chút tình cảm đầu đời mà lại bị dở dở, ương ương thế này. Là một người trẻ, tôi cũng ý thức được trong cuộc sống có nhiều điều đáng quan tâm, đáng đặt niềm tin hơn là tình cảm nam nữ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải đau khổ vì chuyện tình cảm và thật dại dột nếu đâm đầu vào chuyện đó. Nhưng có trải qua rồi mới biết, tôi cũng không muốn như vậy đâu mà sao sự buồn bã, khổ đau nó cứ đeo bám lấy cả con người tôi.

Nhiều lúc tôi không còn ý thức được gia đình, bạn bè, công việc nữa. Chỉ mới là thích trong 6 tháng thôi mà tôi đã bị như thế này thì sau này khi tình cảm đạt tới mức độ nào đó thì tôi còn bị như thế nào nữa. Vẫn biết là đừng quá đặt niềm tin vào ai, đặc biệt là mấy anh con trai nhưng mà sao khó thế nhỉ. Điều tôi băn khoăn nhất lúc này chính là tình cảm của anh ta dành cho tôi, tôi muốn biết anh ta có thật lòng không. Có lẽ điều này đã không còn quan trọng nữa, có chăng chỉ là một chút an ủi với tôi thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Xin hãy chỉ cho tôi cách để vượt qua mọi chuyện.

Mien

