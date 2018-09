Tôi lo sợ có con khi lỡ quan hệ với gái mại dâm

Nếu có con thật tôi vẫn sẽ chấp nhận nhưng tương lai sẽ tan tành, bố mẹ chẳng còn mặt mũi nào với họ hàng, hàng xóm.

4 tuần trước, do uống say nên tôi đã có quan hệ với cô cave mà không dùng biện pháp an toàn,đầu đuôi là cô đó bảo dị ứng với bao cao su nên tôi cũng không nói gì vì lúc đó còn không biết mình là ai. Sau khi quan hệ xong tôi chợt tỉnh và có nhắc cô đó uống thuốc. Tôi làm vậy cũng vì cô ta biết công ty tôi làm, cô ta bảo tất nhiên sẽ uống, ai lại để có thai với người lạ. Đến lúc tôi về nhà, bắt đầu có mối lo HIV. Ngay sáng hôm sau tôi đã uống thuốc chống phơi nhiễm kịp thời nên đó không phải vấn đề tôi lo lắng. Sau đó tôi có hỏi lại cô đó uống thuốc chưa thì vẫn nhận được câu trả lời là uống rồi.

Ảnh minh họa

Để dụ cô ta đi xét nghiệm các bệnh lý (cốt là giải tỏa tâm lý), tôi đã nói đến chuyện muốn nghiêm túc với cô ta, một tuần tôi không liên lạc gì nữa. Ngoài lề là sau hôm với tôi, cô kia có đi với người khác 2,3 lần nữa và có sử dụng bao cao su, có kể về tôi. 7 ngày sau quan hệ, tôi có hỏi lại uống thuốc chưa, cô ta vẫn quả quyết uống rồi, tôi có nói có gì phải nói thật vì tôi có tiền sẽ giải quyết sớm trước khi quá muộn, thì cô ta lại bảo chưa uống. Người tôi như thất thần, hỏi sao lại thế, cô ta bảo không biết, muốn có con với tôi. Đến chiều cô ta chủ động đặt vấn đề tôi đưa tiền cho tự đi giải quyết. Tôi như vớ được vàng, đồng ý luôn nhưng với điều kiện ký vào một tờ giấy, nội dung đã nhận tiền thì không được làm phiền tôi nữa. Cô ta ký luôn.



Lúc đưa tiền cô ta cũng rơi vài giọt nước mắt, nói có cảm giác có thai, ban đầu cứ để đấy, nếu có thì sẽ hỏi tôi phá hay giữ, nói phá đau lắm. Tôi cũng động lòng, tìm hiểu và chỉ cho cô ta mấy chỗ phá thai uy tín. Tôi về nhà và cảm giác vẫn tội lỗi nếu đúng là mình được ban phát một đứa con rơi như thế. Tôi có nhắn tin bảo cô ta thử que đi vì sau quan hệ 7-10 ngày là thử que được rồi, cô ta chỉ ừ. Sáng hôm sau 7h tôi nhắn tin, 8h tôi nhắn tin đều không hồi âm, đến trưa tôi nhắn nếu một vạch thì cứ giữ 1,5 triệu tôi đã đưa, còn hai vạch thì tôi đưa thêm một triệu. Chiều tôi gọi điện, cô ta bảo 2 vạch và vẫn giữ que thử từ sáng. Tôi hẹn 8h tối qua xem nhưng vẫn xác định phải thử que trước mặt tôi mới tin.



Tối đó tôi kể với bạn, bạn nói hãy cắt đứt ngay với cô ta vì tôi đã bị lừa. Đúng 20h cô ta gọi điện, tôi bảo nếu 2 vạch thì cứ phá như đã bảo, tôi đã đưa tiền cho rồi thì cô ta trở mặt bảo sẽ giữ lại và nuôi lớn để nó tìm tôi. Nguyên văn câu nói tôi vẫn nhớ :"Giờ em đang khó khăn nên sẽ nuôi nó để nó lớn đi tìm anh". Tôi đang cảm thấy lo lắng, nếu có thật thì tương lai tôi sẽ tan tành. Nếu có con thật tôi vẫn sẽ chấp nhận nhưng bố mẹ sẽ chẳng còn mặt mũi nào với họ hàng, hàng xóm vì với người xung quanh tôi là một đứa con ngoan.



Còn người yêu tôi nữa, cô ấy không có tội, tôi yêu cô ấy quá nhiều, chỉ khi đứng cạnh cô ấy tôi mới thanh thản, gạt bỏ nỗi buồn. Mọi cố gắng tôi làm cũng vì mong bạn gái được hạnh phúc. Nếu có cơ sự gì, tôi sẽ chia tay bạn gái vì đã không thể mang hạnh phúc cho cô ấy nữa. Tôi tâm sự với mọi người mong tìm được cách giải quyết, cảm ơn các bạn.

Khánh

