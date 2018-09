Tôi không dám chấp nhận sự thật đã chia tay anh

Tôi sống trong ảo mộng rằng sao lúc còn bên nhau không cố gắng vun đắp cho tình yêu bền chặt?

Sài Gòn ngày ảm đạm, lại nhớ về anh, quá khứ nhiều kỷ niệm của tôi. Đôi khi tôi như mơ hồ, lơ lửng không chấp nhận rằng mình đã chia tay rồi. 3 tháng sau ngày chia tay không dài cũng không ngắn nhưng sao cứ dai dẳng không nguôi nỗi nhớ về anh. Những con đường, những quán ăn, rạp chiếu phim nơi chúng tôi từng có những kỷ niệm. Tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ và thể hiện cho bạn bè, người thân thấy mình đã quên được anh nhưng sao khó thế. Tôi cũng cười, cố lạc quan nhưng đêm về lại là những nỗi buồn và nỗi nhớ. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gồng lên để bước tiếp nhưng sau đó là đầy những oán trách từ trong tâm tôi. Tại sao tôi lại quá yêu anh đến vậy?

Ảnh minh họa.

Tại sao tôi lại khổ sở trong chính con người mình như vậy? Tại sao tôi là người chia tay mà lại đau khổ thế? Nhưng cũng có lúc tự bản thân trấn an mình rằng: "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy", được một hai ngày rồi cũng lại nhớ anh. Cuộc tình chúng tôi chấm dứt, tôi luôn cố tìm ra lý do tại sao nó lại đứt gánh giữa đường, khi cả hai chúng tôi đều mơ về những đứa con của mình. Gia đình tôi cũng tính chuyện trăm năm.



Lúc mới yêu, anh quan tâm, lo lắng chăm sóc tôi, rồi không hiểu lý do gì mà càng về sau anh lại thờ ơ, lạnh nhạt. Cũng chẳng phải có người thứ 3 xen vào hay tại tôi quá đa sầu đa cảm, đa nghi để rồi anh lại "khó thở", "thờ ơ" và dần dần chúng tôi lại có khoảng cách. Chia tay rồi, tôi cố tìm niềm vui trong những chuyến du lịch, đi đây đi đó nhưng càng đi lại càng nhớ. Tôi lại sống trong ảo mộng tại sao lúc còn bên nhau tôi không cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình bền chặt? Nhưng rồi tôi chợt tỉnh ra rằng nếu sự cố gắng chỉ tới từ một phía thì sau cùng tôi vẫn là người đau khổ nhất. Chia tay rồi, tôi cố tìm sự an lạc qua những bài pháp về duyên nợ của các thầy sư để dằn lại những con sóng hỗn độn cứ lăn tăn trong lòng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và tôi tin một ngày nào đó sẽ quên được anh, sẽ gặp được đúng chàng trai là chồng và yêu tôi. Mong mọi người cho tôi thêm động lực để cố quên tình yêu này.

Mai

