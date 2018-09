Tôi không biết làm thế nào khi chồng mới cưới say xỉn

Tôi định thay đồ giúp chồng nhưng tính anh rất thính, đang ngủ say nhưng ai đụng vào là tỉnh giấc ngay.

Ảnh minh họa.

Tôi có một thắc mắc muốn được các anh chị chia sẻ. Mới lấy chồng mà tối hôm trước chồng tôi đi nhậu về say quá, còn mặc nguyên đồ đi làm rồi ngủ luôn trên giường. Mọi lần chồng tôi say nhưng về đến nhà vẫn còn đủ tỉnh táo để đi tắm, thay đồ. Hôm nay say quá không thể đứng dậy đi tắm, thay đồ được. Tôi định thay đồ giúp chồng nhưng anh rất thính, đang ngủ say mà ai đụng vào là tỉnh giấc ngay. Nhưng để đồ thế đi ngủ tôi sợ chồng không thoải mái. Tôi phải làm sao trong các lần sau?

Vân

* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.