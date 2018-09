Tôi hay dỗi quá khiến bạn trai chán nản đòi chia tay

Tôi nhận ra sai lầm của mình, hứa sẽ thay đổi nhưng anh nói giờ quá muộn rồi.

Tôi và bạn trai quen nhau được hơn 3 năm, giờ anh đã chia tay tôi hơn một tháng vì anh bảo tính cách 2 đứa không hợp. Thời còn yêu, chúng tôi hay cãi nhau, anh hơn tôi 9 tuổi. Thời gian đầu, chúng tôi cãi vã nhiều, nhưng có lẽ do mới quen nên anh nhường nhịn được. Tính tôi rất ngang, khi bực mình là có thể bất chấp hết do được chiều từ nhỏ. Sau hơn 2 năm yêu nhau, mỗi lần cãi vã anh thường bỏ đi, càng ngày càng bỏ đi lâu hơn. Tôi rất buồn, muốn làm hòa. Do biết anh yêu mình nên sau khi 2 đứa làm hòa, tôi vẫn tính nào tật nấy.

Ảnh minh họa.

Vừa rồi, hai đứa cãi nhau, anh quyết định chia tay luôn. Anh nói yêu hơn 3 năm mà tôi không tôn trọng anh, láo với anh, trước nhiều người vẫn nói to với anh. Tôi nhận ra sai lầm của mình, hứa sẽ thay đổi nhưng anh nói giờ quá muộn rồi. Tôi phải làm sao để níu kéo tình yêu này?

Huyền

