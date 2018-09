Tôi đã yêu nhầm người

Cũng vì tin tưởng anh nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì. Thế mà cuối cùng anh cũng bỏ tôi theo người khác.

Sau bao đêm ướt gối, tôi muốn khóc thật nhiều về cuộc tình 3 năm đầy nước mắt. Tôi và anh bằng tuổi nhau, cách đây 6 năm chúng tôi cùng chung xóm trọ, chung một trường, học buổi tối và đi làm thêm ban ngày. 3 năm đầu hai đứa là bạn bè, hay kể cho nhau về công việc và tình yêu. Sau đó, anh về quê xin việc và sống với mẹ vì mẹ ở nhà một mình, bố mất khi anh còn nhỏ, anh trai anh làm việc trong miền Nam. Chuyện tình chúng tôi xuất phát sau nửa năm anh về quê, còn tôi làm việc ở Hà Nội. Tôi và anh đến với nhau vì tôi thương anh không còn cha, không hợp với mẹ, về quê làm việc trong tình trạng ngày làm đêm say.

Tôi chia sẻ, động viên, an ủi anh cố gắng nhưng không biết vì lý do gì mà hai đứa hai yêu nhau. Ngày anh rời quê lên Hà Nội làm để 2 đứa gần nhau cũng là ngày tôi biết được cô gái yêu anh trước từng có thời gian ăn ở với anh. Anh phủ nhận điều đó và mong tôi tha thứ, tôi coi đó là chuyện quá khứ và mong anh sống tốt hơn vì tương lai để mẹ không khổ nữa, bởi trước đây bố anh hay say xỉn, đánh đập vợ con. Sau 2 tháng yêu nhau tôi tiếp tục nhận được tin nhắn của cô gái anh tán tỉnh gần đây, chẳng còn lý do gì để tôi thương một người như thế. Rồi tôi lại tha thứ, quay về bên anh sau một thời gian xa cách, tình yêu cứ thế trôi đi và cả 2 cùng cố gắng vì tương lai và hạnh phúc chung.

Cách đây một năm, tôi lại phải đau đớn vì mất đi sinh linh nhỏ bé của mình chỉ vì mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi lấy nhau (bà mê tín chuyện tuổi tác). Mẹ anh ngăn cấm, không quên buông những lời cay nghiệt. Anh thương tôi nhiều hơn, chúng tôi thầm nhủ sẽ cố gắng tự lập kinh tế tốt hơn và chuẩn bị tinh thần để cân bằng lại mối quan hệ này. Anh đã về nhà tôi chơi, mọi người đều biết và hy vọng 2 đứa đến với nhau. Anh rất thích kinh doanh và cũng vì muốn kiếm được nhiều tiền nên cố gắng bươn chải nhiều nghề, cuối cùng anh chọn nghề du lịch.



Anh thường xuyên đi, ít quan tâm tôi hơn, hàng đêm tôi đợi anh nhắn tin là thấy hạnh phúc rồi. Cũng vì tin tưởng anh nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì. Thế mà cuối cùng anh cũng bỏ tôi theo người khác. Bao đêm tôi khóc một mình, từ một cô gái trẻ trung năng động với 50 kg, giờ tôi chỉ còn 41 kg. Ở cái tuổi 27, tôi thấy thương cho 3 năm tuổi thanh xuân của mình, sự hy sinh và chờ đợi của tôi nữa. Tôi đã yêu nhầm người, giờ tôi phải làm sao, hãy giúp tôi lấy lại niềm tin về tình yêu.

Vân

