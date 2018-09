Tôi có thai nhưng anh nói không thể cưới vì không có tình cảm

Anh nói nếu tôi cứ cố tình giữ thai thì anh sẽ có trách nhiệm chu cấp cho đứa bé, chứ không thể cưới tôi được.

Chúng tôi là bạn bè, không quá thân thiết nhưng cũng hay nói chuyện. Tôi và anh không đi chơi riêng bao giờ, có điều nói chuyện hợp nên anh hay tâm sự với tôi, tôi cũng vậy. Một lần, anh cãi nhau với bạn gái, tôi nhắn tin an ủi, rồi lần đầu tiên hai đứa hẹn gặp riêng để nói chuyện nhiều hơn (trước giờ nếu có đi chơi là toàn đi chung với đám bạn). Do anh buồn chán nên muốn tôi uống chung vài chén, tôi tửu lượng kém nên đã say, anh cũng ngà ngà. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào chúng tôi đưa nhau vào khách sạn, rồi chuyện gì đến đã đến.

Ảnh minh họa.

Một thời gian sau, tôi biết mình có thai, tâm sự với mẹ về anh và về những chuyện của chúng tôi, mẹ nói tôi hãy giữ lại thai. Tôi thông báo với anh mình có thai, anh xin tôi hãy đi phá vì anh còn tình cảm với bạn gái, với tôi chỉ là sự quý mến thôi, không thể có tình yêu để đi đến hôn nhân chỉ vì cái thai được. Tôi năn nỉ cách nào anh cũng không đồng ý cưới để con tôi được có gia đình đầy đủ. Anh nói nếu tôi cứ cố tình giữ thai thì anh sẽ có trách nhiệm chu cấp cho đứa bé, chứ không thể cưới tôi được. Không biết làm cách nào, tôi đành nói cho bạn gái anh biết chuyện. Chị chỉ biết im lặng, nói người giải quyết được việc này là anh chứ không phải chị, tôi và anh hãy tự nói chuyện với nhau, đừng làm phiền đến chị. Tôi phải làm sao để anh chịu trách nhiệm với cái thai đây?

Dương

