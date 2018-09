Tôi có nên nói cho cha đứa bé về cái thai trong bụng mình

Tôi phải làm sao để có thể làm mẹ đơn thân một cách dễ dàng nhất trong hoàn cảnh này?

Tôi 25 tuổi, đang mang thai được 17 tuần nhưng không ai biết. Do một số lý do nên tôi quyết định không để ba đứa bé biết sự có mặt của nó, tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi vẫn đi làm bình thường, rất may mắn là không bị nghén gì cả. Công việc của tôi lương cứng được khoảng 7 triệu (có phát sinh thu nhập thêm nhưng không ổn định nên tôi không tính, có thì xem như khoản tiết kiệm), đi dạy thêm khoảng 2 triệu/tháng. Với mức thu nhập này, một tháng sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền khám thai, đi tập yoga, học đàn... tôi cố gắng để tiết kiệm được 2 triệu. Tôi đang có một tài khoản chứng khoán hơn 250 triệu (chỉ bán khi lời, không cắt lỗ).

Ảnh minh họa.

Tôi có ý định không cho ai biết hoặc làm phiền đến gia đình nên có lẽ mọi chi phí phát sinh khi có con sẽ tự túc. Giờ tôi ở phòng trọ với bạn chi phí khoảng hơn một triệu/tháng. Cuộc sống của tôi khá ổn nhưng tôi lo lắng 5 tháng nữa sau khi sinh xong có thể sẽ phải tự thuê nhà riêng và ở nhà không đi làm để chăm con. Tôi phải làm sao để có thể làm mẹ đơn thân một cách dễ dàng nhất trong hoàn cảnh này? Có khi nào tôi buộc phải liên hệ với ba của con mình không?

Phương

