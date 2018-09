Tôi bị em họ quấy rối

Khi ngủ ở phòng tôi, tự nhiên tay nó sờ soạng tôi. Lúc đó tôi rất sợ, giả bộ bị giật mình nên nó thôi không làm nữa nhưng nó vẫn tiếp tục ôm tôi ngủ.

Tôi có một cậu em họ kém một tuổi, từ nhỏ hai chị em khá thân, nó thường xuyên lên nhà tôi chơi và ngủ lại cùng. Trước đó tôi thấy rất bình thường vì khi đó cả hai còn nhỏ. Hai năm trước, có một lần nó lên nhà tôi chơi, trời nóng mà trong phòng ngủ của tôi có điều hòa nên em ngồi chơi trong phòng tôi cả tối. Tôi do đi đường mệt nên cũng không để ý gì nhiều, tắm xong lên giường ngủ, trước khi ngủ còn dặn nó tắt đèn hộ. Tôi không ngờ nằm được một lúc thì nó bắt đầu sờ soạng ngực tôi, tôi làm bộ giật mình nên nó mới không tiếp tục nữa và về phòng khách ngủ. Sau đấy một tháng thì nó đi nhập ngũ, tôi cũng có người yêu và dần quên sự việc kia. Nó ở trong quân ngũ, thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, tỏ vẻ như chưa có gì diễn ra nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Ảnh minh họa

Một tháng trước, em họ tôi xuất ngũ. Tôi đang học đại học trên Hà Nội nên cũng cả tháng trời không gặp, đến tận hôm mồng Một Tết mới gặp nó, tôi nói chuyện như bình thường. Mấy hôm trước, nhà tôi làm cúng nên mẹ gọi nó lên nhà tôi để phụ. Tối hôm đó nó ngủ cùng anh trai tôi nên tôi cũng kệ, dù sao nó cũng chỉ ngủ lại có một tối. Ai ngờ, sáng hôm sau anh tôi lên Hà Nội đi làm, còn nó vẫn ở nhà tôi. Tôi cứ đinh ninh là không sáng thì chiều nó sẽ bắt xe về nhà, nhưng đến tận chiều tối, sau khi nó đi chơi về (do lên nhà tôi nhiều nên nó cũng có bạn ở gần nhà tôi) tôi mới phát hiện nó ở nhà tôi thêm một tối nữa.



Tối hôm đấy, nó sang phòng tôi mượn iPad xem phim, vừa xem vừa ngủ gật nên tôi cũng thấy tội. Đến lúc tôi buồn ngủ thì thấy nó đã nằm ngủ rồi, gọi cũng không được nên tôi không gọi nữa. Vì nghĩ là nó đã ngủ say nên tôi cũng nằm xuống ngủ như bình thường. Nằm được tầm nửa tiếng, thằng em bắt đầu vòng tay sang ôm eo tôi. Bình thường mấy anh chị em tôi hay bá vai bá cổ ôm vai khoác tay đủ kiểu, đi ngủ đứa nào cũng có thói quen mang gối ôm nên tôi cũng nghĩ là nó coi tôi làm gối ôm thôi. Chỉ vài phút sau, tôi phát hiện ra mình đã sai, tay nó bắt đầu sờ soạng. Lúc đó tôi rất sợ, giả bộ bị giật mình nên nó thôi không làm nữa nhưng nó vẫn tiếp tục ôm tôi ngủ. Tôi cầu cho nó chỉ ôm tôi thế thôi, sáng hôm sau dậy cũng coi như chị em ôm nhau như bình thường, không tính toán gì hết.



Vậy mà đến lúc trời tờ mờ sáng, tôi do thấp thỏm cả đêm lo sợ nên bắt đầu thiu thiu ngủ thì lại thấy có người đang kéo quần áo mình. Đáng sợ hơn, em họ gần như nằm lên người tôi. Tôi biết nếu còn nằm im nữa thì sẽ có chuyện xảy ra, vì thế tôi bắt đầu giãy giụa. Nó cũng sợ gây ra tiếng ồn thì bố mẹ tôi sẽ dậy nên không làm gì tiếp nữa, sau đó sang phòng anh trai tôi. Sáng hôm đó nó về sớm nên tôi vẫn chưa gặp lại, cũng chưa nói chuyện với nó, nhưng cuối tuần sau cả bố mẹ tôi hẹn nhà nó lên nhà tôi chơi, đến lúc đó vẫn phải gặp mặt, tôi biết phải làm thế nào đây?

Hân

