Tôi bị bố mẹ bạn trai phản đối vì thấp bé

Tôi chỉ cao 1,5m nhưng được bạn bè, người quen đánh giá là xinh xắn, dễ thương.

Tôi đang học năm thứ cuối đại học và luôn có thành tích tốt, năng động tham gia các hoạt động xã hội. Người yêu tôi mới đi làm, con nhà khá giả, gốc Hà Nội. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy có vài lần kể rằng bố mẹ mình khá khó tính. Tôi nghe xong biết vậy, cũng không hỏi gì thêm vì cũng chưa nghĩ chuyện xa xôi.

Ảnh minh họa: Thoughtcatalog.

Gần đây, bạn trai dẫn tôi về chơi cùng một nhóm bạn anh. Có lẽ đã nghe anh kể về tôi nên bố mẹ anh cũng có vẻ để ý tới tôi hơn những người bạn đi cùng. Bác trai tỏ thái độ bình thường nhưng bác gái có vẻ lạnh lùng, khó gần. Cuộc gặp gỡ nói chung diễn ra khá chóng vánh vì chúng tôi ở đó một lúc rồi đi ngay.

Nhưng hôm sau, bạn trai tôi kể rằng bố mẹ anh ấy không muốn mối quan hệ tiến triển. Lý do là tôi quá thấp bé, sau này ảnh hưởng tới con cái. Tôi thấy hơi lạ bởi gia đình anh ấy cũng không hề cao to hay có gì nổi trội về ngoại hình so với tôi. Anh nói bố mẹ muốn anh lấy vợ cao ráo, xinh đẹp để cải thiện thế hệ sau.

Tôi thực sự cảm thấy sốc và khá thất vọng khi nghe những lời này. Người yêu tôi không nói muốn chia tay nhưng tôi biết anh là người dễ bị gia đình chi phối. Bản thân tôi cũng không muốn bước về một gia đình mà ngay từ đầu họ đã có ý săm soi và đánh giá mình qua vẻ bề ngoài như vậy. Tôi có nên chấm dứt mối quan hệ này?

Hoàng Ngân

