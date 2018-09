Tình yêu không lối thoát với người phụ nữ hơn 20 tuổi

Nhìn nụ cười của em tôi thấy hạnh phúc. Tôi không muốn em cứ là người phụ nữ đơn độc nữa, tôi phải làm sao để được cưới em?

Tôi 24 tuổi, công việc ổn định, may mắn được gia đình tạo điều kiện cho ra nước ngoài học tập. Do thời gian đó còn trẻ nên suy nghĩ có nhiều thứ bồng bột, đã để xảy ra những chuyện đáng tiếc và bị buộc phải quay trở về Việt Nam. Sau khi trở về tay trắng, tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Thậm chí thỉnh thoảng trong lúc bố mẹ tôi nổi nóng lại nhắc về chuyện đó khiến tôi đau khổ vô cùng. May mắn là tôi xin được vào làm một công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm việc, tôi gặp em tại đây. Em hơn tôi gần 20 tuổi, là một người ngoại quốc, là cấp trên của tôi. Em hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, biết quan tâm giúp đỡ người khác hết mình mà chẳng mong được hồi đáp lại điều gì, em còn cực kỳ nghiêm túc trong công việc.

Ảnh minh họa

Ngày đó, trong công ty không có nhiều người nói được tiếng ngoại quốc nên tôi vô hình trở thành cầu nối của em với mọi người trong công ty. Vì lẽ đó nên chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Qua thời gian, chúng tôi dần thân thiết, kể cho nhau nghe những nỗi buồn, khó khăn của bản thân. Em muốn có một gia đình, nếu có thể là một đứa con, để khi đi làm về được tất bật nấu cơm cho chồng, chăm con và muốn được cảm nhận hơi ấm gia đình. Nghe tới những điều này khi đó, tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, mắt cay cay. Trong lòng nghĩ muốn trở thành gia đình của em. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau kể từ khi đó. Đúng là trong tình yêu, tuổi tác hay nhan sắc chỉ là tương đối. Tình yêu của chúng tôi là tình yêu của hai người cách nhau một thế hệ.



Từ khi yêu nhau, tôi và em chưa một lần cãi nhau, chúng tôi tôn trọng, trân trọng nhau. Cũng như những cặp đôi yêu nhau khác, chúng tôi hẹn hò đi xem phim, khi đi ra ngoài nhìn thấy tôi đi cùng một người già hơn mình nhiều tuổi mọi người có vẻ nghĩ tôi là trai bao hay người hám tiền, tôi chẳng bận tâm đến. Nhưng em quả thực rất nhạy cảm, tuy không hiểu tiếng Việt nhưng để ý mọi người xung quanh nhìn làm em ái ngại cho tôi. Đến một ngày, em hết hạn visa phải quay về nước, tôi lấy hết can đảm đưa em về gặp mặt bố mẹ tôi xin cưới em làm vợ. Ban đầu bố mẹ lưỡng lự và nói cần thời gian suy nghĩ, cuối cùng bố mẹ không đồng ý vì em hơn tôi quá nhiều tuổi. Bố mẹ sợ rằng chuyện tôi lấy người hơn mình gần 20 tuổi đồn ra sẽ mất mặt. Nhận được kết quả đó tôi đau khổ vô cùng.



Chúng tôi khóc ngon lành trước mặt bố mẹ tôi. Tôi thương em, là người phụ nữ đơn thân quá tuổi 40 rồi mà còn cô độc. Càng lúc bố mẹ tôi phản ứng càng gay gắt, thậm chí cấm không được liên lạc với em. Mới đó đã được gần một năm rồi, sau khi em về nước chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng nghỉ lễ em lại đi du lịch sang Việt Nam thăm tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại giấu gia đình đi gặp em. Nhìn nụ cười của em tôi thấy hạnh phúc. Tôi không muốn em cứ là người phụ nữ đơn độc nữa, tôi phải làm sao để được cưới em?

Hùng

