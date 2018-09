Tình cũ có bạn gái rồi vẫn mong tôi quay lại để cưới

Anh nói nhà chuẩn bị xây, xây xong chúng tôi cưới.

Tôi và người yêu cũ chia tay được 3 năm. Hồi chia tay, tôi vẫn cho anh một năm cơ hội, mong anh sẽ quay lại với tôi. Khi chúng tôi quen nhau được hơn một năm, anh ra trường, lên TP HCM lập nghiệp, anh hứa sẽ lo cho tôi học những năm còn lại. Tôi rất vui mừng khi anh nói như vậy nhưng chưa được bao lâu thì chúng tôi ngày càng xa cách, những tin nhắn, cuộc gọi cũng thưa đi. Tôi thấy mọi thứ đã nhạt và thay đổi nhưng đối với tôi, anh vẫn như ngày đầu. Tôi cũng bắt đầu tìm việc làm trong thời gian rảnh, khi đi làm về mệt mỏi lại lủi thủi một mình ăn cơm rồi nghỉ ngơi, sau đó đi học, dần rồi tôi cũng quen.

Trước ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Tôi nhắn tin hỏi, anh bảo quên, sau đó anh nói với tôi cần suy nghĩ về mối quan hệ này. Tôi biết hàng trăm ngàn lý do đi nữa chung quy chỉ là hết yêu. Tôi chấp nhận chia tay nhưng anh vẫn tìm tới tôi khi say và nói yêu tôi. Anh nói tôi là người con gái mạnh mẽ, giỏi, anh tin tôi sẽ vượt qua được. Anh nói gia đình rất thương tôi, lúc ấy trong đầu tôi lại nghĩ anh chia tay vì lý do bất đắc dĩ nào đó, lòng tôi vẫn yêu và hướng về anh.

Rồi tôi biết anh quen một chị cùng cơ quan, anh nói đó là trêu thôi chứ không yêu. Sau đó tôi quyết định lên TP HCM thực tập, thay đổi cuộc sống bản thân và cũng chứng minh cho anh thấy rằng không có anh cuộc sống tôi vẫn tốt và tốt hơn trước rất nhiều. May mắn tôi được công ty giữ lại làm việc và quen một người đàn ông khác, là người yêu tôi hiện tại. Bạn trai tôi rất tốt tính, điềm đạm, vui vẻ, hòa đồng với mọi người và sống rất tình nghĩa. Mỗi lần đi chơi anh gặp người già, người bán vé số là anh hay mua cơm, mua bánh, hoặc biếu thêm tiền khi mua vé số. Quen nhau, anh không hứa với tôi bất cứ điều gì, anh bảo chỉ thích làm không thích hứa, càng hứa càng cho người khác hy vọng rồi lại thêm thất vọng. Anh không bao giờ nói với tôi về người yêu cũ, sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai đứa. Bên anh, tôi thấy rất bình yên, rất vui và hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn anh đã bên tôi.

Lúc tôi hạnh phúc, người yêu cũ đòi quay lại mặc dù anh đang quen bạn gái mới. Anh nói anh chuẩn bị xây nhà, xây xong chúng tôi cưới, mặc dù khi chia tay tôi chắc chắn có ngày anh sẽ quay lại nhưng giờ anh đòi quay lại tôi không thấy vui mà thấy sợ. Tại sao một người từng yêu tôi rất nhiều lại trở nên như thế này? Anh đã có người yêu tại sao lại quay lại với tôi? Tại sao anh không lo làm ăn mà một tuần nhậu hết bốn ngày? Tôi cũng nghe gia đình anh nói chẳng trông mong gì vào anh, bởi anh đi làm lương rất khá nhưng không phụ cho ba mẹ. Anh đã thay đổi rất nhiều.

Gần đây, tôi hay nằm mơ gặp anh quay lại đòi giết tôi, dù trong mơ nhưng tôi vẫn luôn cảnh giác và rất sợ. Gia đình anh lâu vẫn gọi hỏi thăm tôi, rủ tôi lễ Tết về ghé nhà anh chơi. Có điều tôi sợ gặp anh, sợ người yêu hiện tại buồn nên không liên lạc với gia đình anh nữa. Tôi phải làm sao để anh không còn liên lạc với tôi nữa.

Hoài

