Thất vọng vì bố nợ nần cờ bạc quá nhiều

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đồi núi phía bắc. Nhà có ông bà nội, bố mẹ và 3 chị em tôi. Tôi lên 10 tuổi, bố đưa cả nhà vào miền Nam sinh sống. Những ngày đầu khó khăn vất vả bao nhiêu gia đình cũng vượt qua. Bố thường chở chị em tôi đi học và đón về. Cuộc sống êm ấm cứ thế trôi qua khi tất cả cùng nhau cố gắng. Đến lúc tôi lên Sài Gòn học thì bố mẹ cũng làm chủ một xưởng cưa gỗ nhỏ. Vì thế mà bố đã sa đà vào những cuộc chơi, rồi nợ nần chồng chất.

Ảnh minh họa

Bố rất gia trưởng, mọi chuyện làm ăn bố quyết định hết. Chuyện kinh tế trong nhà chị em tôi cũng không được can thiệp. Nếu có hỏi thì bố nói việc học cứ học tốt, không phải lo chuyện bố mẹ. Mẹ lại quá hiền, bố nói gì cũng nghe, cũng tin. Để mở được xưởng cưa bố mẹ tôi cũng vay mượn rất nhiều, khoảng hai năm sau bố nói làm ăn thua lỗ, không làm xưởng nữa. Lúc đó mỗi lần tôi về nhà lại nghe bà với mẹ kể người ta nói bố chơi bài mới bị nợ nhiều như vậy.



Bố không nhận, còn to tiếng. Từ trước giờ bố làm chủ gia đình, muốn gì làm đó, không ai nói nổi. Ông và bố thường xuyên cãi nhau. Rồi bà tôi mất, tôi rất buồn, đấy cũng là lý do để bố chơi bời tiếp. Bố lại chuyển sang mua rừng cây rồi thuê người ta cắt bán. Khi đứa em thứ hai lên đại học cũng là lúc tôi ra trường đi làm tháng đầu tiên. Không có tiền cho em nhập học, bố hứa hẹn sẽ mang tiền về mà rồi mãi chẳng thấy đâu. May mắn được các cô các bác phụ giúp mà em tôi được đi học tiếp đại học.



Thời gian cứ trôi đi, càng ngày bố càng làm thì càng nợ. Gần đây nhất là mượn 150 triệu nhưng không phải đi mua rừng, mãi tới khi nhà tôi bán đất, tính xây nhà mới biết bố mượn tiền để chơi bạc. Tôi quá sốc và không biết phải làm sao. Giờ tiền bán đất không đủ để trả nợ cho bố tôi. Thật sự quá thất vọng, không hiểu tại sao bố lại tệ đến mức này. Trong khi em tôi chưa ra trường, phải đi làm thêm (mỗi tháng tôi cũng cho em thêm 1,5 triệu), còn tôi lương chỉ 5 triệu. Tôi phải làm sao đây?

Hân