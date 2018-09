Tha thứ rồi vợ tôi vẫn ngoại tình

Người phụ nữ ấy đưa cho tôi xem tập ảnh vợ tôi vào nhà nghỉ với chồng cô ấy.

Vợ chồng tôi đã cưới nhau được hơn 10 năm, có hai con đủ "nếp tẻ". Chúng tôi có công việc ổn định với thu nhập khá nên sau nhiều năm cố gắng cũng có nhà và xe riêng. Do điều kiện công việc nên tôi hay phải về muộn, nhưng không mấy khi bỏ cơm nhà và luôn dành cuối tuần bên vợ con. Tôi hay quan tâm vợ, luôn nhớ để tặng vợ hoa hoặc gói quà nhỏ kèm theo bưu thiếp với những lời có cánh, mong rằng tình yêu vợ chồng luôn được hâm nóng. Vậy mà cách đây gần một năm, tôi phát hiện vợ ngoại tình do tình cờ đọc được tin nhắn trên điện thoại của cô ấy. Họ là bạn học cũ, lại làm cùng cơ quan nên lâu ngày đã phát sinh tình cảm.

Ảnh minh họa.

Tôi không làm mọi chuyện ầm ĩ vì nghĩ đến gia đình, các con còn nhỏ. Tôi và vợ nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy khóc lóc và xin tôi tha thứ, rằng chuyện với người kia chỉ là say nắng nhất thời, cô ấy chỉ yêu tôi và gia đình. Vì gia đình, vì con và vì còn yêu vợ, tôi đã tha thứ. Tôi không còn nhắc đến hay đay nghiến gì vợ và gia đình trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà cách đây 2 tháng, tôi nhận được điện thoại từ cơ quan vợ, báo cô ấy đang bị đánh ghen. Tôi lập tức bỏ việc chạy đến cơ quan vợ. Trên đường, tôi chỉ nghĩ có thể cô vợ người kia giờ mới phát hiện nên làm ầm ĩ.



Khi đến cơ quan vợ, tôi thấy một đám người đang quây lấy phòng làm việc của vợ, trong đó có người phụ nữ trẻ ôm con nhỏ đang đứng trước cửa chửi bới ầm ĩ, còn vợ tôi quỳ dưới sàn, quần áo tơi tả vì bị cấu xé. Người phụ nữ đó sau khi biết tôi là chồng bị cắm sừng đã chửi tôi ngu ngốc. Tôi nói đã biết việc này từ lâu rồi, rằng vợ tôi chỉ say nắng thôi. Người phụ nữ ấy đưa cho tôi xem tập ảnh vợ tôi vào nhà nghỉ với chồng cô ấy. Những bức ảnh mới chụp gần một tuần. Tôi chạy đi, bỏ mặc đám người đang chửi bới cùng vợ tôi ở đó. Từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng trong tình trạng say rượu. Thời gian trôi qua, nỗi đau trong tôi gần như còn nguyên. Tôi phải làm như thế nào đây? Có nên tha thứ cho vợ lần nữa?

Hùng

