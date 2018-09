Taylor Swift luôn giữ niềm tin với tình yêu

'Tình trường có tay trắng thì vẫn nên giữ niềm tin với tình yêu', đó là bài học lớn nhất mà giọng ca 25 tuổi luôn tâm niệm.

Rất xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng nhưng những mối tình của “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift đều sớm nở tối tàn. Sau mỗi cuộc tình chớp nhoáng, giọng ca You belong with me lại có thêm chất liệu và cảm hứng để sáng tác các ca khúc đình đám. Thất bại trong tình trường khá nhiều nhưng nữ ca sĩ xinh đẹp dường như chưa bao giờ cạn niềm tin với tình yêu.

Không bao giờ mất niềm tin

Danh sách người yêu của “công chúa tóc vàng” Taylor Swift rất đa dạng, từ ca sỹ đến diễn viên, từ những người đàn ông trưởng thành đến các “phi công trẻ” như: Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal hay Harry Styles. Mặc dù trải qua nhiều lần đau khổ vì thất tình, Taylor vẫn tin tưởng vào tình yêu. Nữ ca sĩ người Mỹ từng chia sẻ: “Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là không còn niềm tin vào bất cứ ai. Đó là lý do tôi luôn sống theo cách của riêng mình. Tôi cảm nhận được mọi thứ từ tình yêu hơn là sống trong cô đơn”.

Tình yêu chỉ còn khi xuất phát từ hai phía

Trong số những bạn trai nổi tiếng, có người chia tay Taylor trước, có người bị cô “đá”. Dù ở trong hoàn cảnh nào, nữ ca sĩ tóc vàng cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với họ. Giọng ca Safe and Sound cho rằng: “Tình yêu giống như một chiếc đèn giao thông. Tôi chỉ đi tiếp khi có đèn xanh. Theo đuổi đàn ông là chuyện cực kỳ ngu ngốc vì họ chẳng thích thế đâu”. Với quan điểm này, cũng dễ hiểu khi “công chúa” Taylor quyết định nghỉ chơi với Selena Gomez khi biết cô bạn thân quay lại với cậu bạn trai Justin Bieber sau nhiều lần hợp tan.

Nữ hoàng nhạc đồng quê đã có mối tình chóng vánh bên Harry Styles - thành viên nhóm nhạc One Direction.

Lạc quan là liều thuốc tốt nhất

Nếu chỉ vì mối tình không thành trong quá khứ mà “đóng cửa” trái tim thì đó là điều không đáng chút nào. Những thất bại trong tình trường sẽ cho bạn những kinh nghiệm quý báu để khởi đầu một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Thời gian và sự lạc quan là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những thương tổn của trái tim. Sau mỗi lần tan vỡ, nữ ca sĩ hai lần giành giải Grammy lại có thêm cảm xúc để cho ra mắt những ca khúc đình đám và lấy lại tinh thần bằng những cuộc vui bên bạn bè.

Luôn chân thành nhưng không gây áp lực

Taylor Swift yêu nhiều nhưng chưa từng có ai nói cô là người không thành thật trong tình yêu. Với chàng trai nào, cô gái 25 tuổi cũng dành trọn cảm xúc như lần đầu biết yêu và nghiêm túc như thể sẽ đi đến một đám cưới không xa.

Conor Kennedy, bạn trai 3 tháng của Taylor từng chia sẻ, nguyên nhân chia tay giữa hai người là Taylor tỏ ra quá nghiêm túc với mối quan hệ này khiến chàng trai 18 tuổi thấy choáng. Hay “Hoàng tử Ba Tư” Jake Gyllenhaal đành phải ngậm ngùi chia tay Taylor vì anh không chịu nổi mức độ nổi tiếng của cô bạn gái. Còn Harry Styles cũng sớm tạm biệt nữ ca sĩ xinh đẹp vì sự ghen tuông thái quá.

Chân thành trong tình yêu là điểm cộng của Taloy Swift được các chàng trai đánh giá cao. Nhưng muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, Taylor đã có thêm kinh nghiệm để biết cách không gây áp lực lên đối phương, đặc biệt là các chàng “phi công trẻ”.

Tường Vi

(Theo GF, Huffington)