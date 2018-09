Tăng gia vị cho tình yêu thêm mặn nồng

Các cặp đôi nên có những chuyến du lịch riêng tư, hoặc hẹn hò như thuở mới yêu.

Theo lời khuyên của MSN, hãy làm sống lại cảm giác nồng nàn của thuở “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”, bằng cách lựa chọn một bộ trang phục thật đẹp cho những cuộc hẹn hò. Khi đó, bạn sẽ nhớ lại cảm giác say đắm, ngọt ngào trong tình yêu mà cả hai từng có.

Tặng hoa cho nàng không vì lý do nào

Ngày lễ Tình nhân, ngày quốc tế phụ nữ, sinh nhật… là những lý do hết sức chính đáng để tặng hoa cho nàng. Nhưng đôi khi một nụ hồng không lý do lại khiến nàng cảm động hơn hết thảy những điều khác. Bởi lẽ nó khiến ngày bình thường của nàng trở nên đặc biệt, trái tim nàng đang yên bình bỗng loạn nhịp yêu đương. Thỉnh thoảng, hãy hâm nóng cảm xúc của những ngày mới làm quen bằng cách dành tặng người đẹp những bó hoa mà không vì một lý do nào hết.

Chàng đeo tạp dề vào bếp

Có điều chàng nên biết, khoảnh khắc nhìn thấy phái mạnh tự tay nấu ăn cho gia đình luôn khiến các chị em rung động. Vì thế, dẫu chẳng phải là một đầu bếp khéo tay, chàng cũng đừng ngần ngại đeo tạp đề vào bếp trổ tài nấu món ăn sở trường. Nàng sẽ rất trân trọng khoảnh khắc ngọt ngào này và chẳng bao giờ có thể quên nó.

Một chuyến du lịch riêng cho hai người

Chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư cùng nhau là cách làm hiệu quả để tăng thêm vitamin tình yêu cho lứa đôi. Chàng/nàng hãy thổ lộ ý tưởng đi du lịch với nửa kia để cả hai cùng sắp xếp thời gian và công việc. Để tăng thêm độ bất ngờ, thích thú cho đối phương, bạn có thể giữ bí mật đến phút chót về toàn bộ chuyến đi này. Tuy nhiên, bạn cần biết rõ lịch làm việc của nửa kia cũng như hiểu rõ về tính cách người kia, nếu không, kế hoạch của bạn có thể bị đổ bể nếu sở thích của chàng/nàng hoàn toàn trái ngược với bạn.

Hẹn hò bất ngờ

Những tin nhắn bất ngờ kiểu: “Tối nay mình ra ngoài ăn nhé!”, “Trưa nay anh qua đón em đi ăn!”, hứa hẹn sẽ khiến đối phương thổn thức. Những cuộc hẹn ngẫu hứng, ngoài kịch bản rất cần để hâm nóng một mối quan hệ đang dần tẻ nhạt. Ít nhất, chúng cũng khơi dậy nguồn cảm xúc ngọt ngào len lỏi trong tim của các cặp đôi.

Gửi những tin nhắn không mong chờ

Nếu không muốn những dòng tin thông báo nhạt nhẽo, đều như vắt chanh mỗi ngày làm xói mòn tình yêu của đôi bên, hãy thử gửi cho nửa kia những tin nhắn nóng bỏng, gợi cảm khác hẳn ngày thường. Chúng sẽ khiến cho người trong cuộc có cảm giác như thể mùa yêu đã trở về trong tim của mỗi người.

Cùng chia sẻ ngày cuối tuần lười biếng

Chỉ đơn giản là vào một ngày cuối tuần nào đó, thay vì mải miết làm việc hoặc có những kế hoạch riêng, cả hai cùng nằm dài trên giường, xem phim, trò chuyện… cũng khiến đôi bên cảm thấy hạnh phúc.

Ăn mặc đẹp cho những cuộc hẹn hò

Hãy nhớ lại xem, trong những ngày đầu tiên tình yêu chớm nở, bạn và người ấy đều từng dành không ít thời gian để chọn được bộ trang phục ưng ý cho buổi hẹn hò. Nhưng theo thời gian, cảm giác muốn được trở thành người đẹp nhất trong mắt anh ấy/cô ấy dần trở nên xói mòn. Để sống lại cảm giác yêu đương ngọt ngào từng có, chàng/nàng đừng quá tuềnh toàng trong cách ăn mặc mỗi khi đi chơi, hò hẹn. Mặc những bộ cánh thật đẹp sẽ khiến cả hai hấp dẫn hơn trong mắt đối phương.

