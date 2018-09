Sống biết điều nhưng vẫn không được chồng yêu

Chuyện tôi không còn trong trắng đã nói cho anh biết lúc mới quen, nhưng cứ nhậu say là anh nhắc chuyện đó khiến tôi muốn phát điên.

Tôi 28 tuổi, lấy chồng năm 25 tuổi, hiện có 2 bé một gái một trai thông minh nhanh nhẹn. Tôi có ngoại hình khá dễ thương, dù sinh hai đứa nhưng thân hình vẫn thon gọn, vợ chồng cùng làm quán bida do ba mẹ chồng để lại vì họ đã định cư ở nước ngoài. Cuộc sống khá thoải mái, chúng tôi mới mua căn nhà nhưng chưa hoàn tất thủ tục nên chưa đứng tên, tiền bạc mượn của nhà chồng và nhà vợ một số. Vấn đề ở chỗ là chồng mỗi lần nhậu say là liên tục sỉ nhục tôi và gia đình tôi.

Ảnh minh họa

Tôi sống rất biết điều, không ai chê trách được gì, mọi người trong gia đình chồng rất quý mến tôi. Còn chồng giao việc kinh doanh và chăm hai con nhỏ cho tôi, không giúp đỡ tôi được nhiều, vậy mà công việc kinh doanh vắng khách là chỉ trích tôi không biết làm ăn. Anh vô tâm cực kỳ, vợ có bầu rồi sinh con một mình ở quê nhưng rất ít khi thấy anh gọi điện thăm nom. Con bị bệnh phải nằm viện một mình tôi lo lắng, gọi qua thì anh qua, không thì thôi, các ngày lễ trong năm chẳng bao giờ anh thèm quan tâm.



Nhìn người ta rồi nhìn lại mình tôi thấy tủi thân kinh khủng, dường như anh chẳng có chút tình cảm nào với tôi, vợ chồng không nói được lời nào âu yếm. Trước khi đến với anh tôi đã không còn trinh trắng và nói cho anh biết khi mới quen nhau nhưng giờ cứ nhậu say là anh nhắc chuyện đó khiến tôi muốn phát điên. Anh nói chuyện trinh tiết với phụ nữ mới quan trọng, còn đàn ông thì không, rồi bảo gia đình tôi không coi anh ra gì nhưng thực tế ba mẹ tôi rất tôn trọng anh. Chẳng qua anh quá khó tính và xét nét từng hành động nhỏ của ba mẹ tôi rồi quy chụp như vậy.



Anh nói tôi phải chịu hậu quả do mình và gia đình gây ra cho anh, thực sự tôi rất mệt mỏi với con người luôn để ý từng ly từng tý như vậy. Gia đình tôi cả 5 chị em đều học đại học, sống rất hạnh phúc nhưng chồng cứ chê bai người này người kia. Mỗi lúc như vậy chúng tôi lại cãi nhau to rồi chiến tranh lạnh, khi tôi phản ứng mạnh là bị anh tát. Anh rất bảo thủ, chắc tôi chẳng thay đổi được, không biết phải làm sao cho vừa lòng anh. Tôi tính khi con gửi nhà trẻ sẽ tìm một công việc kinh doanh riêng để tự chủ kinh tế, không bị mang tiếng dựa dẫm nhà chồng vì tiền bạc trong nhà chồng tôi giữ hết. Tôi chẳng biết gì và cũng không lập quỹ riêng cho mình, giờ phải làm sao?

Hòa