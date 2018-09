Say nắng cô đồng nghiệp đã có chồng

Có hôm đầu óc quay cuồng không làm việc được, tôi lấy trộm chai rượu của anh bạn và lén uống để quên em nhưng không thể.

Tôi đã lập gia đình và có bé trai 15 tháng tuổi. Tôi làm ở phòng kỹ thuật của một công ty sản xuất ở Đồng Nai. Vừa rồi tôi có tuyển một nhân sự vào làm việc, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một người con gái có nét đẹp mặn mà thường thấy ở những người con gái Huế. Em lập gia đình rồi, con em hơn con tôi 2 tháng tuổi.

Ảnh minh họa: LM

Trong thời gian thử việc 2 tháng tôi ít chuyện trò với em vì chúng tôi có thỏa thuận về mức lương, không hiểu lý do nào đó mà lương của em không đúng như đã thỏa thuận, bản thân tôi không hề biết. Em im lặng và từ đó có tỏ thái độ với tôi. Sau thử việc tôi bố trí em làm việc cách tôi một bàn để mọi người kèm cặp em và cũng để tôi có thể gần em.



Dường như em không giận tôi nữa, chúng tôi có trao đổi nói chuyện với nhau trên Skype, nói nhiều chuyện về công việc và chuyện phiếm trong công ty là chủ yếu. Em làm việc rất tốt, tiếp thu nhanh, ham học hỏi, hòa đồng với mọi người, tình cảm của em trong tôi ngày càng sâu đậm. Tôi biết chúng tôi cũng đều có gia đình, tình cảm này là sai trái. Tôi cảm nhận rằng em có tình cảm với mình, hơn một tuần tôi không ngủ được, nằm cứ nghĩ về em.



Sau buổi làm việc lúc nào tôi cũng tìm cách rủ anh em đi nhậu cho thật say để cố quên, càng say tôi lại càng nhớ em hơn. Có những hôm đầu óc quay cuồng không làm việc được, tôi lấy trộm chai rượu của anh bạn và lén uống, vừa uống vừa sợ mọi người thấy, uống để quên em nhưng không thể. Hôm nay em đi làm tôi thấy em buồn, hỏi chuyện mới biết em buồn vì gia đình.



Em nói với tôi em là con gái, cố làm cho mình mạnh mẽ nhưng thực sự tâm hồn rất yếu đuối, dễ suy sụp. Em nói họng đắng quá, anh có kẹo không? Đàn ông con trai ai mà ăn kẹo, tôi nói em đợi xíu, mượn xe bạn ra ngoài mua 2 thanh kẹo, đợi mọi người đi nghỉ giải lao tôi mới đưa cho em. Em nói tôi đừng làm thế, em ngại và không thích. Em không đón nhận tình cảm của tôi. Tôi đã có tất cả những điều cần và đủ để không níu kéo tình cảm này nhưng sao trong lòng vẫn ngổn ngang.

Mọi người hãy cho tôi lời khuyên lúc này. Tôi rất cần, thật sự cần những lời khuyên chân thành để vực dậy trong tình cảnh này.

Huân

