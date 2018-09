Sắp cưới nhưng chúng tôi chẳng có sự hứng khởi

Nhà anh đề nghị không tổ chức lễ hỏi, không được lên đèn và chế mâm trầu cau do tuổi không hợp.

Tôi quen anh qua giới thiệu của người thân. Anh 35 tuổi, tôi nhỏ hơn anh 8 tuổi, người ta nói tuổi Tuất và Ngọ hợp lắm. Tôi cũng thấy mình với anh có quan điểm sống khá tương đồng. Quen được 3 tháng anh ngỏ lời yêu và tôi nhận lời, anh đề nghị sẽ hỏi cưới khi ba mẹ tôi từ nước ngoài về, do hai gia đình có quen từ trước nên việc bàn bạc ban đầu rất suôn sẻ. Tình cảm tôi với anh ngày càng khăng khít khi cả hai đều xác định cưới, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Ba mẹ tôi về nước, gia đình anh tổ chức xuống gặp mặt, hai bên gặp gỡ nhau và bàn bạc nhưng do tục lệ khác nhau nên xảy ra bất đồng giữa người lớn. Cụ thể là quê em ở Hậu Giang, quê anh ở Long An nên phong tục khác nhiều, nhà trai đề nghị không tổ chức lễ hỏi, không được lên đèn và chế mâm trầu cau do tuổi không hợp. Ba mẹ và gia đình tôi rất buồn, nói sẽ không gả con gái nữa vì ba mẹ nghĩ gia đinh bị coi thường. Tôi buồn não nuột, trở lại thành phố làm việc mà lòng tan nát, hỏi thì anh không biết gì, không hỏi han ba mẹ về việc này.

Ảnh minh họa: Truthsdiary.

Sau đó anh gọi về cho ba mẹ, nhà anh đã có lời xin lỗi rồi sửa đổi lại cho phù hợp nhà gái. Ba mẹ tôi cũng bỏ qua và cho gia đình anh xuống bàn lại chuyện. Thật ra, quê tôi trọng sĩ diện nên ba mẹ có nhắc khéo tôi nói với anh chuẩn bị lễ nạp tài sao cho phù hợp, tôi nhắc nhưng anh không làm theo. Nhưng rồi ba mẹ tôi cũng cho qua mọi việc vì thương con gái. Đến việc mâm quả nhà trai giao cho nhà gái thì bố mẹ tôi cũng chuẩn bị luôn. Tôi kể ba mẹ nghe, ba mẹ buồn và khuyên tôi nên nghĩ lại cuộc hôn nhân này.

Hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều, anh bảo tôi là gia đình không hài lòng chỗ nào cứ nói anh nghe. Tôi nói hết xong anh về nói ba mẹ anh thế nào mà nhà anh lại nói gia đình tôi chê nhà anh nghèo, nói tôi nên nghĩ kỹ lại vì gia đình anh không giàu có. Tôi khóc mà không lên tiếng cũng không thanh minh. Mấy ngày nay anh không gọi và nhắn tin, còn tôi vẫn hỏi và động viên anh. Tôi buồn bã, làm việc mất tinh thần. Hôm phòng tôi đi chơi có rủ anh đi nhưng anh bảo đang uống cà phê, đầu óc rối lắm, không thiết gì. Người yêu tôi như vậy giờ phải làm sao.

Hoa sim

