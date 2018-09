Sao nữ tiết lộ ý tưởng cho lần hẹn đầu tiên

Nếu đã chán ngấy việc phải hẹn hò tại các nhà hàng, quán café, các cặp đôi có thể chọn một địa điểm ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên.

Thuở mới tìm hiểu nhau, cặp đôi Becks - Vic chọn một nhà hàng Pháp để tâm tình. Trong khi đó, ngay ở lần hẹn hò chính thức đầu tiên, diễn viên hài người Anh, Russel Brand đã lấy lòng nữ ca sĩ Katy Perry bằng cách tặng nàng một món quà đắt tiền. Khác với truyền thống, Taylor Swift và Jake Gyllenhaal hẹn nhau lần đầu ở một nông trại và cùng thích thú với trò hái táo tại vườn.

Victoria Beckham và David Beckham

Ngược dòng thời gian trở lại 17 năm trước, khi Beckham còn là chàng cầu thủ mới nổi còn Victoria đã là một ngôi sao nhạc pop đình đám. Lần đầu tiên hẹn hò của cặp sao nổi tiếng diễn ra tại một nhà hàng Pháp lãng mạn. Ngày đặc biệt đó đã in sâu vào tâm trí của cặp đôi vàng.

Mới đây, nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, bà Becks cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân bức hình chụp bộ váy cô mặc trong lần hẹn hò đầu tiên với cựu cầu thủ đẹp trai. Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, cho đến hiện tại, hai ngôi sao người Anh vẫn duy trì được một tổ ấm hạnh phúc với 4 người con.

Taylor Swift và Jake Gyllenhaal

“Nữ hoàng nhạc đồng quê” và “hoàng tử Ba Tư” đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương chính thức bằng lần hẹn hò đầu tiên đáng nhớ tại một nông trại ở New York. Vào thời điểm còn e ấp tìm hiểu nhau, thay vì đến những nhà hàng sang trọng, cặp sao đã làm mới cuộc hẹn đầu bằng cách rủ nhau đi hái táo. “Họ đã lái xe qua các nông trại và mua táo trên đường đi. Jake là một người đàn ông lịch lãm và hào phóng. Anh ấy đã chi khá nhiều tiền cho những quả táo mà họ hái ngày hôm đó”, một nhân chứng kể lại.

Katy Perry và Russel Brand

Nhớ lại lần hẹn hò chính thức đầu tiên, giọng ca Hot n Cold cho biết, cô và phu quân đã cùng nhau ăn một bữa tối không đến mức tẻ nhạt, nhưng cũng chẳng có gì thú vị, cho dù nam diễn viên hài nổi tiếng Russel Brand đã mua tặng cô một chuỗi kim cương đen.

Trong tâm trí của ca sĩ xinh đẹp, điểm nhấn thú vị nhất của ngày đầu hò hẹn chính là việc cô chú ý đến một bản sao cuốn tự truyện của bạn trai, được đặt phía sau xe. “Tôi đã hỏi anh ấy liệu tôi có thể giữ nó. Thời điểm đó, tôi để kiểu tóc dài và gợn sóng khiến Russel luôn miệng gọi tôi là nàng tiên cá. Sau đó, anh ấy đã đặt bút viết vào cuốn sách: “Em là một nàng tiên cá, còn anh thì đang bị chết đuối vì em đây!”, nữ ca sĩ thể hiện Firework thổ lộ.

Kết hôn từ năm 2010 nhưng chỉ hai năm sau đó, cặp sao đã đường ai nấy đi vì nhiều nguyên nhân bao gồm cả việc Katy Perry không muốn sinh con.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth

Đã chia tay nhưng Miley Cyrus vẫn chưa quên những ngày hạnh phúc, lãng mạn bên tình cũ Liam Hemsworth. Thậm chí, giọng ca nổi loạn còn chia sẻ cô vẫn dành nhiều tình cảm cho bạn trai cũ. Cả hai phải lòng nhau trong thời gian quay bộ phim The last song năm 2010. Miley còn nhớ như in lần hẹn hò đầu tiên của cô và bạn trai người Australia tại một cửa hàng Starbuck, vào thời điểm hai tuần trước khi bộ phim bấm máy. “Nghe có vẻ chẳng lãng mạn gì nhưng đó là tất cả những gì bạn có thể làm với một đồng nghiệp - người sẽ đóng những cảnh hôn với bạn trong nhiều tháng tới”, Miley chia sẻ.

Tường Vi