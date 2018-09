Nhiều người tán nhưng tôi chưa thể cưới chồng để mẹ vui

Mẹ rất muốn tôi lấy chồng trong năm nay nhưng tôi không có tình cảm với ai trong số những người đang theo đuổi mình.

Tôi vừa bước sang tuổi 26, là nhân viên văn phòng và được mọi người đánh giá khá xinh xắn. Tuổi thơ của tôi trôi qua không được êm đềm như những đứa trẻ đồng trang lứa khác khi ba mất sớm, tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Hàng ngày mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ, luôn cố gắng để tôi có cuộc sống đủ đầy nhất như những đứa bạn khác có đủ ba mẹ.

Ảnh minh họa

Ngày ấy, có thời gian dài tôi luôn sống trong sợ hãi trước những kiểu đối xử dọa nạt của chính những người anh em họ hàng gần nhà. Đến nay tôi đã chia tay mối tình đầu được hơn 3 năm, một mối tình hết sức trong sáng không hề toan tính, chúng tôi chia tay sau những trận cãi vã giận hờn và phần nữa do cảm thấy không còn hợp nhau nữa, bạn trai ấy sau đó vẫn đối xử tốt với tôi. Sau chia tay cũng có nhiều người theo đuổi tôi nhưng không hiểu sao tôi không có tình cảm, hoặc chỉ cảm thấy hơi thích một thời gian lại thôi, hoặc không dám mạo hiểm tình cảm do rất sợ tổn thương, sợ lại mệt mỏi. Duy chỉ có một người khiến tôi cảm thấy mình thích lâu nhất, kiểu như đơn phương. Tôi cảm giác anh ấy quá xa vời với tôi và là người con trai đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi, nhỏ bé và chẳng là gì trong cuộc sống của anh.



Tôi mạnh dạn tỏ tình sau thời gian biết nhau khá dài nhưng chỉ mới gặp nhau một lần, cũng chỉ dám nói với anh là từng thích anh. Kết quả như nào chắc mọi người đoán được, anh chỉ cười và hỏi thế giờ thì sao nhưng tôi đánh trống lảng sang vấn đề khác. Từ đó về sau tôi và anh chỉ nói vài câu chuyện xã giao rồi thôi. Đây là chuyện đã qua của gần 4 tháng về trước. Giờ gia đình tôi và cụ thể là mẹ rất muốn tôi lấy chồng trong năm nay với lý do con gái có thì, để vài năm nữa sợ nhan sắc sẽ đi xuống, khó lấy chồng.



Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi tôi khôn lớn, luôn dành tất cả những điều tốt nhất cho tôi. Tôi rất thương mẹ, không muốn làm mẹ buồn và phải suy nghĩ nhiều về mình vì cuộc đời này mẹ đã khổ quá nhiều rồi. Giờ đây tôi không có tình cảm với ai trong số những người đang theo đuổi mình, không biết phải như thế nào nữa. Anh chị có thể cho tôi lời khuyên được không. Cảm ơn các anh chị rất nhiều khi đã bớt chút thời gian để đọc những dòng tâm sự này. Trân trọng cảm ơn.

Hoài

