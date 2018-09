Nhật ký của bạn gái viết về những người cũ

Tôi đếm được ít nhất là ba người được em ghi chép lại.

Tôi 27 tuổi, giáo viên. Em là công nhân của một xí nghiệp gần đó. Tôi quen biết em qua mạng xã hội. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Tôi đã đưa em về giới thiệu với gia đình. Bố mẹ ưng thuận và hối thúc hai đứa tính chuyện lâu dài về sau.

Giờ tôi đã quen em một năm. Một hôm, tình cờ tôi đọc được cuốn sổ nhật ký của em. Tôi đọc lướt qua một vài trang rồi khựng lại ở một trang mà ước mình chưa bao giờ đọc. Em viết về cảm giác khi "yêu" người cũ. Đầu óc tôi hỗn loạn, tâm trí hoang mang xen lẫn thất vọng. Tôi cố lật ra những trang mới nhất, những ngày tôi mới quen em. Em nhận xét về tôi rất tốt, cho thấy em rất yêu tôi. Điều tôi mong chờ cũng thấy. Em để thêm một câu mà tôi không bao giờ quên: "Anh mang đến cho em cảm giác rất khác, ấm áp và an toàn". Tôi hiểu "an toàn" ở đây là an bình, bình yên, vì em không đủ chữ nghĩa để diễn đạt.

Từ đó tình cảm của tôi dành cho em vẫn không thay đổi, chỉ có điều tôi vẫn nghĩ nhiều về chuyện tình cũ của em. Sau này liệu trong những lúc cãi vã, giận hờn, tôi có vì điều đó mà làm tổn thương em?

Lâm

