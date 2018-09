Người cũ lấy chồng vẫn loằng ngoằng với bạn trai tôi

Em mở xem tin nhắn trong điện thoại anh, thấy nhiều nội dung vợ vợ chồng chồng, toàn tin nhắn của cô ấy gửi đến.

Em quen và yêu anh từ lúc nào không biết. Anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Yêu em, anh vừa chia tay bạn gái 6 tháng, em cũng vừa vấp ngã mối tình đầu. Anh chấp nhận, không hề chê trách gì quá khứ ê chề của em. Em cũng yêu anh vì anh hiền lành, đến bên anh như một nơi em dựa vào trong lúc vô cùng mệt mỏi. Em tin tưởng, trao tất cả yêu thương cho anh.

Ảnh minh họa: MM

Không ngờ anh vẫn còn liên lạc với cô ấy. Em vô tình thấy cô ấy gọi cho anh nhưng em tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của anh, không nghe, không xem. Rồi thấy tin nhắn từ số máy đó, linh cảm của người phụ nữ trong em thấy có gì đó không ổn, em mở xem, thấy nhiều tin nhắn vợ vợ chồng chồng, toàn tin nhắn của cô ấy gửi đến. Em hoàn toàn sụp đổ, gọi cô ấy hỏi xem tình cảm giữa họ thế nào, nếu còn yêu nhau em chấp nhận trả anh về vị trí cũ vì biết họ từng có thời gian mặn nồng, sâu đậm.



Không ngờ cô ấy đã nói chuyện với em rất quá đáng, cô ấy chê em về học thức, gia đình, sắc đẹp đều thua kém. Em chỉ im lặng, ngậm ngùi trách thân phận mình bọt bèo. Em muốn ra đi nhưng anh năn nỉ rất nhiều. Anh nói cô ấy nhắn cho anh chứ anh nào có trả lời. Anh nói em làm như vậy sẽ tổn thương tình yêu của mình, anh hứa sẽ đến nhà em nói chuyện với mẹ và xin phép cho em về gia đình anh chơi.



Em mong chờ rồi đến một ngày biết mình có em bé, em đã nói muốn giữ bé lại nhưng anh viện đủ lý do để muốn bỏ đứa bé. Em tự trách mình, khóc rất nhiều. Giờ anh vẫn liên lạc với cô ấy. Có điều lạ em không hiểu là những lúc nhắn tin cho anh thì chồng cô ấy ở đâu? Đã có gia đình sao cô ấy vẫn liên lạc với anh?



Rồi em cãi nhau với mẹ rất nhiều lần vì mẹ phản đối em yêu anh, sợ em khổ. Còn em vẫn lao đầu vào, không so đo thiệt hơn, chấp nhận tất cả. Chuyện của anh, rồi chuyện gia đình làm em muốn ra đi nhưng chưa đủ can đảm, chưa muốn đánh mất anh, tình yêu mà em nhờ đó đã vượt qua tất cả. Em không muốn mình như trước kia, mất thăng bằng ở cuộc sống. Em có nên tiếp tục tình yêu này không?

Mai

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối