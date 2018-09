Nghĩ đến sự cố sau sinh mà tôi chưa dám đẻ thêm

Ban đầu, bác sĩ nói do tôi chưa cố gắng nên không tiểu được nhưng sau khi khám, cô ấy đã lấy từ người tôi ra 4, 5 cục bông gòn to bằng quả bóng bàn.

Tôi sinh em bé đã được 5 năm, hai vợ chồng đều muốn có thêm một bé nữa nhưng sự cố sau sinh tới giờ vẫn còn ám ảnh, khiến tôi chưa dám đẻ thêm.

Thời kỳ mang thai, nhiều bà mẹ bị ốm nghén, khó ở nhưng tôi không hề hấn gì. Gần tới ngày dự sinh, bác sĩ khám và nói tôi có thể sinh thường. Tôi nhập viện sinh lúc 22 giờ đêm, trải qua những cơn đau khủng khiếp, tới 9 giờ sáng mới mẹ tròn con vuông. Chiều tối hôm đó, bác sĩ thăm khám phát hiện tôi ra máu nhiều dạng cục, không đi tiểu. Ngay tức khắc, tôi bị đẩy vào phòng để xử lý. Khi bác sĩ cắt chỉ, thông tiểu, lúc này tôi mới biết nước tiểu bị ứ đọng khá nhiều. Quá trình xử lý khiến tôi có cảm giác như mình sinh lần thứ hai.

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi được chuyển ra ngoài phòng hồi sức. Bản thân tôi mệt mỏi vô cùng, người lả đi. Bác sĩ bảo người nhà giúp tôi đi tiểu. Đến gần 22 giờ tôi thấy muốn đi tiểu, chồng đỡ tôi ngồi dậy nhưng tôi không thể nào tiểu được. Chồng tôi đành gọi bác sĩ tới giúp. Ban đầu, cô ấy bảo có lẽ do tư thế chưa đúng hoặc do tôi chưa cố gắng nên mới không tiểu được. Sau đó, bác sĩ bắt đầu khám và lấy từ trong người tôi ra 4 hay 5 cục bông gòn to bằng quả bóng bàn. Rồi chồng tôi đỡ dậy, vừa đặt vào bô tiểu là tôi xả được ngay.

Tôi biết sinh đẻ ai mà cũng đau đớn, có rất nhiều bà mẹ từng trải qua những giây phút ám ảnh của cuộc đời, đôi khi là sự đánh đổi cả sinh mạng của mình. Câu chuyện của tôi kể ra chỉ là một trường hợp trong vô vàn những quá trình vượt cạn của các bà mẹ. Cho đến nay, tuy đã 5 năm trôi qua nhưng những thước phim ấy cứ hiện diện trong tôi khi ai đó nhắc đến chuyện sinh nở. Đó cũng là một rào cản khiến tôi chưa dám mạnh dạn cùng chồng tiến tới "tập hai". Mong được các bạn chia sẻ.

Phương

