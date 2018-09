Muốn ly dị người chồng cờ bạc, lại yếu sinh lý

Giờ con gần một tuổi và hơn một năm nay chúng tôi không động vào nhau do anh không có nhu cầu.

Trước hết xin khẳng định tôi lấy chồng không phải vì yêu. Ngày đó mới chia tay người, cũng đến tuổi lấy chồng, tôi gặp anh và nhắm mắt đưa chân, năm đó tôi 24 tuổi còn chồng 28 tuổi. Đến giờ tôi ân hận quá. Tôi là con gái một trong một gia đình bình thường, thuộc diện đủ ăn đủ tiêu, có nhan sắc, công việc ổn định, độc lập, cá tính nhưng bản thân có phần nóng tính và bốc đồng. Anh nhỏ con, còi cọc, yếu ớt (ngày tôi lấy anh chỉ nặng 46kg, sau khi lấy nhau, chăm sóc đủ kiểu cũng chỉ được 49kg) nhưng có vẻ hiền lành và cũng có công việc ổn định. Anh là con trai út trong gia đình có 3 chị gái trên nữa, gia đình gia giáo. Do tìm hiểu không kỹ tôi không biết quá khứ của anh là kẻ cờ bạc, phá gia chi tử, bán hết cả nhà và xe, khiến mẹ anh sốc còn bị tai biến nằm liệt 2 năm.

Đến tận khi ăn hỏi, hàng xóm và người quen mới tá hoả với gia đình tôi là sao con gái giỏi giang như vậy lại không kén rể (xin nói qua rằng tôi không phải xuất sắc gì nhưng khá nổi bật trong học tập và các hoạt động tại trường đại học và tỉnh nơi tôi sống). Bố mẹ và tôi khi đó buồn lắm nhưng bố mẹ anh rất phúc hậu làm tôi suy nghĩ lại, rằng bố mẹ như vậy chắc con trai chỉ do còn trẻ nên chơi thôi. Anh và bố mẹ anh thanh minh với tôi rất nhiều, rằng trước chơi thế thôi nhưng giờ ngoan lắm. Tôi ngu ngốc tin và ngày cưới cũng ấn định rồi nên phó mặc số phận. 2 tháng sau khi cưới, cũng là lúc tôi có bầu được 2 tháng, do kỹ tính và nhạy cảm nên tôi thấy có gì đó không bình thường ở chồng. Sau khi theo dõi và hỏi anh thì anh nói nợ nần do chơi bời đến 200 triệu. Tôi như chết đứng, tiền vàng hồi môn đem đi trả nợ hết.



Khi tôi chửa đến tháng thứ 4 lại tiếp tục báo về 300 triệu, cũng do tôi theo dõi điện thoại và nhiều cách khác nên phát hiện, rồi nói với ông bà nội, đến khi tôi chửa tháng thứ 8 con số đó lên đến 700 triệu. Ác liệt hơn là mỗi hôm về tăng thêm một ít do cả lãi mẹ đẻ lãi con. Chồng tôi còn bị yếu sinh lý. Giờ con gần một tuổi và hơn một năm nay chúng tôi không động vào nhau do anh không có nhu cầu. Tôi vẫn ân cần và nhẹ nhàng tâm sự để tìm hiểu nguyên nhân, tìm thuốc bổ và khuyên anh đi chữa, lấy nhau được 2 năm mất kha khá tiền để bồi bổ cho chồng rồi. Giờ tôi muốn ly dị nhưng thương bố mẹ và con quá. Tôi nên làm gì?

