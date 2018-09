Muốn hẹn hò để được tìm hiểu lại chồng

Giờ điều em muốn giữa chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ những công việc của mỗi người, để ý đến cảm xúc của nhau nhiều hơn.

Có rất nhiều người hỏi em sau khi kết hôn có hạnh phúc không? Có ổn không? Em hiểu vì sao mọi người lại hỏi như thế. Câu này em chưa trả lời ai chồng ạ. Chồng giúp em trả lời câu hỏi ấy nhé. Trước và sau khi cưới chồng, em có một cuộc cách mạng về suy nghĩ, rằng chúng ta đã yêu nhau chưa, đã hiểu nhau chưa? Dù chúng ta là bạn nhưng chưa nói chuyện nhiều với nhau bao giờ, dù nhà chỉ cách nhau vài bước. Hơn hết, trước khi cưới, chúng ta chưa từng hẹn hò, tìm hiểu đối phương. Nói chuyện với nhau được một thời gian thì nhận lời cưới của chồng, rồi 6 tháng sau em và anh chính thức về với nhau. Trong 6 tháng đó, em bận rộn với công việc, chẳng có thời gian nhiều để nói chuyện với anh, có khi về nhà cũng vì nhớ bố mẹ mà chẳng thèm gặp anh. Anh cứ phải hóng xem em có về không để chạy sang. Mẹ em thắc mắc: Yêu từ bao giờ?

Ảnh minh họa

Mọi chuyện em cứ phó mặc cho anh, cho bố mẹ hai bên. Vì cách nhau không xa nên xem như chuyện tìm hiểu kỹ hai bên gia đình đã tốt đẹp, "môn đăng hộ đối", không lo lắng nhiều. Từ bé, chúng ta đã khác lớp khác trường, khác luôn đoạn đường đi học rồi, sau này anh phiêu đường anh, em phiêu đường em; công việc cũng chẳng ai liên quan đến ai. Đến lúc ngoảnh lại thì hàng xóm của em còn anh và ngược lại, chúng ta cứ ở yên đó. Rồi đến cái tuổi sợ già không nơi nương tựa nên chúng ta mới đến với nhau phải không anh?



Câu chuyện yêu đương hẹn hò để bố mẹ quyết những tưởng nói cho vui tai chứ em nghĩ chẳng thể nào thật, vì trước lúc đó em đã thương một người và anh cũng thế, chém gió trêu đùa cho vui tai, hùa vào rồi thành thật. Thật để giờ này em gọi anh là chồng. Trước khi lấy chồng, em luôn mơ mộng khi cưới phải thế này thế kia, tuần trăng mật sẽ ngọt ngào như thế nào. Còn chồng phải chuẩn ''soái ca''. Anh thì soái ca chuẩn rồi, phải là người em thật sự yêu thương em mới lấy, thế nhưng lúc nhận lời lấy anh là lúc em không đủ tỉnh táo về cảm xúc lý trí. Lúc ấy em chẳng còn tâm trí nào để chuẩn bị tinh thần làm cô dâu, cứ lăn lê với công việc, đến ngày cưới thì về, em nghỉ đúng 3 ngày cưới. Vì là con út nên em được mọi người chăm lo từ "cái kim sợi chỉ", chẳng bận tâm lo toan gì cả. Em đã đóng vai trò làm cô dâu, còn tất cả việc khác đã có bố mẹ anh chị đảm đương. Em vô tâm, không hào hứng với ảnh cưới, nhẫn cưới, váy cưới, để tùy anh quyết. Em vẫn cứ đi bên anh mọi việc, như để chiều lòng nhau vậy. Không biết anh hiểu lúc đó không? Có cảm nhận được không?



Mẹ nói em đa sầu đa cảm, em thấy đúng quá so với những gì đã trải qua. Nhưng thôi mọi việc đã như vậy rồi em cũng chẳng buồn thay đổi, biết đâu lại có những hạnh phúc bất ngờ ở phía trước. Lễ cưới vẫn diễn ra, chỉ có sóng trong lòng em là không bình thường. Đến giờ chúng ta là vợ chồng rồi nhé. Vợ luôn tự an ủi bản thân rằng quên chuyện cũ đi, cái hiện tại mới là quan trọng cần phải vun đắp, trân trọng. Nhưng giữa vợ và chồng luôn có khoảng cách, luôn có bí mật giữ riêng, không ai nói ra, cứ bình lặng sống với nhau kiểu trách nhiệm. Chúng ta không ồn ào, không to tiếng, không tình cảm, không cãi vã. Em luôn yêu cầu khắt khe từ phía chồng, luôn đòi hỏi chồng phải thế này thế khác, giữa hai người đối lập nhau về tính nết quan điểm, được cái em bảo chồng vẫn nghe, có vẻ tiếp thu, không biết rồi có áp dụng được chút nào không.



Tuy không hài lòng nhưng như vậy là đã có một công cuộc ''dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về rồi'', chỉ thấy mẹ nói con phải uốn nắn chồng từ từ. Được mẹ làm hậu phương nên không vì thế mà lấn át chồng, em chỉ muốn chồng thay đổi chút xíu vì vợ, vì gia đình thôi. Bây giờ, điều em muốn giữa chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ những công việc của mỗi người, để ý đến cảm xúc của nhau nhiều hơn, chuyện từ cổ chí kim cũng sẽ kể nhau nghe để có thể hiểu nhau từng ngày. Như thế chúng ta mới có thể có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng vì nhau mà cố gắng, chỉ cần như thế thôi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng mình chính thức hẹn hò để yêu nhau chồng nhé.



Đây là lời tôi muốn nhắn gửi tới chồng, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn đọc.

Như

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu