Muốn bỏ chồng về lo cho mẹ

Em mang thai tháng thứ 8 mà buồn quá. Gia đình chẳng dư dả gì, cũng chẳng được yên ấm hạnh phúc như nhà người ta. Anh trai đã ly dị vợ, đang sống cùng bố mẹ, gần 30 tuổi, nghề nghiệp chẳng ổn định, cũng không lo lắng gì cho tương lai, thất nghiệp ở nhà, việc gì cũng ỷ lại vào mẹ. Em trai đang ở cái tuổi dở dở ương ương, đã nghỉ học và đi làm, thu nhập cũng ổn định. Nó là đứa vui vẻ, biết thương mẹ nhưng cực ngang bướng và cục tính. Bởi vậy nó và bố em cực kỳ khắc, bố say xỉn suốt ngày, cứ say là chửi mẹ, chửi em trai. Bữa cơm gia đình chả bao giờ có đông đủ thành viên, lúc nào cũng bố ăn trước rồi mấy mẹ con mới lủi thủi ăn sau.

Ảnh minh họa: HH

Biết bao lần xích mích xảy ra, có lần bố say lấy cả dao chém vào tay em trai. Nó cũng chẳng chịu nhịn, mỗi lần bố say mà có nó ở nhà là em và mẹ lại thót tim, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra, nhưng ông trời vẫn chẳng buông tha cho mẹ em. Chị gái đã lấy chồng, cách đây vài năm nhờ mẹ em vay tiền ngân hàng cho để làm ăn, tài sản thế chấp là căn nhà bố mẹ đang ở, số tiền vay dường như là vừa với giá trị của căn nhà luôn. Thời gian đầu chị có đóng lãi hàng tháng đầy đủ, nhưng giờ toàn bộ mẹ em lo.



Cách đây một năm bố mẹ bán miếng đất ở xa, dự tính mua miếng đất khác ở gần nhà để tiện bề chăm sóc vườn tược. Chưa kịp mua miếng đất khác thì chị gái và anh rể lại mượn một ít để về làm ăn, thương con mẹ giấu bố cho chị mượn. Không ngờ chị chẳng trả được mà lấy gần như hết luôn số tiền đó. Đã vậy, mẹ còn đứng ra vay lãi, chơi hụi lấy vốn giúp chị làm ăn. Số tiền lời, chưa nói tiền gốc, hàng tháng phải trả lên đến mười mấy triệu. Mẹ lớn tuổi, sức khoẻ càng ngày càng yếu, vẫn phải nai lưng ra làm trả nợ. Vậy mà anh chị em bây giờ làm ăn thua lỗ, nợ đã không trả được cho mẹ lại còn coi mẹ không ra gì.



Bố suốt ngày say xỉn, chửi mẹ là đồ phá hoại. Nhìn mẹ vất vả, lại còn đau khổ về tinh thần, không giúp được gì em đau lòng lắm. Điều em lo sợ là chỉ vài năm nữa thôi, khi mẹ không thể làm việc được nữa ai sẽ là người gánh vác, lo cái ăn cái mặc cho gia đình này, khi anh chị em bố mẹ không thể nhờ cậy vào được ai.



Em lấy chồng xa nhà, mang thai con đầu lòng nên thời gian này về ở với mẹ, cứ nhìn cảnh nhà thế này đau lòng lắm. Không biết từ bao giờ em đã có suy nghĩ bỏ chồng về ở với bố mẹ, chỉ còn tháng nữa thôi là em sinh rồi, sinh xong phải về với chồng. Chồng em gia trưởng và keo kiệt lắm, cũng thương vợ thương con và biết chăm lo cho gia đình. Cứ nhìn thấy bố, thấy cảnh nhà, em chẳng dám tự tin mình sẽ có một gia đình hạnh phúc mặc dù cũng thương chồng.



Nếu nói ra suy nghĩ này với mẹ, chẳng đời nào mẹ cho em bỏ chồng. Giờ em phải làm sao đây, các anh chị cho em lời khuyên với.

Hằng