Mới kết hôn tôi đã thấy chồng có tính mập mờ

Tôi 23 tuổi, mới kết hôn, chồng hơn 2 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió về rào cản gia đình, công việc lẫn khoảng cách địa lý vì tôi phải đi học xa; thêm cả sự thay đổi tình cảm của chồng mà trước tôi gọi là người yêu. Giờ chúng tôi kết hôn nhưng chưa có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chồng tôi hiện làm công an, gia đình đã lâm vào cảnh vỡ nợ vì anh chồng cá độ đá bóng năm ngoái, mẹ chồng đã tiếp tay cho anh bằng cách vay mượn khắp nơi để trả nợ, không cho bố chồng tôi biết. Sau khi khối nợ ấy không được trả kịp thời, nhà chồng phải bán toàn bộ đất đai, nhà cửa, cầm cố đồ đạc. Hồi đó nhà tôi biết chuyện và khuyên nên dừng lại nhưng tôi không làm thế, nghĩ lúc anh cần mình nhất mà mình bỏ rơi anh là không được, vì thế gia đình tôi đành im lặng.

Gần đây anh thường xuyên đi làm hay đi trực gì đó vào những khoảng thời gian bất ngờ nhất. Mặc dù người ta nói làm vợ công an phải chịu thiệt thòi vì chồng thường xuyên vắng nhà do công việc "đột xuất", nhưng tôi luôn dự cảm có điều gì bất thường ở đây. Công việc đột xuất ấy như thế nào chỉ anh mới biết. Riêng tôì vừa mới ra trường và chuyển qua làm bên trại giam. Sau khi kết hôn toàn bộ số tiền mừng của gia đình và bạn bè tôi chồng đều thâu tóm sạch để trả nợ. Tôi cũng không rõ những khoản nợ ấy ở đâu ra. Ngay lúc này, sau ngày kết hôn chưa đầy một tháng tôi thành kẻ trắng tay, làm bất cứ gì hay mua bán ra sao cũng phải ngửa tay xin tiền chồng.



Dạo này anh thường xuyên có những biểu hiện bất thường, khóa máy, tắt máy, thậm chí tháo sim mỗi khi ở gần tôi; hỏi thì anh viện cớ không muốn ai làm phiền. Gia đình anh ngoài bố và hai dì bên ngoại tôi không hề biết mặt một ai, kể cả đồng nghiệp anh tôi cũng chưa từng biết ai (vì lỡ có bầu 2 tháng nên tôi mới phải cưới anh luôn). Từ hôm cưới tới nay chúng tôi xảy ra cãi vã thường xuyên. Hôm qua là ngày lễ tình nhân anh ra khỏi nhà và nói đi trực để tôi ở nhà một mình, 2h đêm anh mới về nhà rồi chúng tôi lại xung đột, anh còn bạo hành tôi. Liệu tôi có chịu đựng được mãi người chồng có bản tính mập mờ như thế này? Tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng khi sinh con an toàn và lấy cho nó cái họ cha rồi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mong các anh chị tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn.

Hằng

