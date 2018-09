Mẹo chi tiêu của bà nội trợ dịp Tết

Kỳ nghỉ lễ năm nay khá dài, do đó việc chi tiêu trong đợt này cũng khiến các mẹ đau đầu. Hãy tham khảo những mẹo tiết kiệm chi phí dưới đây.

- Lên kế hoạch chi tiêu và mua sắm Tết

Hãy lên một kế hoạch cho việc chi tiêu Tết của gia đình bạn tùy thuộc vào hoàn cảnh và túi tiền. Các chị, em cũng nên dự trù từng khoản chi tiêu cụ thể như: ăn uống, quà biếu, lì xì, tiền xe cộ về quê, du lịch... Hãy lập danh sách cụ thể cho từng việc, từ đó các mẹ có thể xác định rõ ràng những thứ quan trọng cần hoặc chưa cần thiết mua sắm, từ đó để lược bớt những vật dụng, thực phẩm không thực sự cần thiết.

- Tranh thủ sắm Tết ngay từ sớm hoặc trúng đợt giảm giá, khuyến mại

Theo quy luật của thị trường, vào những ngày giáp Tết, sức mua tăng lên cũng là lúc tất cả các mặt hàng hóa cũng đều tăng giá lên chóng mặt. Bởi thế, các bà nội trợ nếu có thời gian hãy mua sắm dần ngay từ trước những ngày Tết. Điều này giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể lúc bởi khi đó thực phẩm chưa tăng giá. Đồng thời tránh việc chen lấn, chờ đợi, hay không mua được những sản phẩm, thực phẩm tốt nhất khi đi sắm Tết.

Các mẹ cũng có thể mua sắm Tết dần dần theo từng đợt chứ không mua ồ ạt để tránh "thủng" hầu bao quá đà. Theo đó, các chị em có thể phân ra những sản phẩm mua trước (các loại gia vị: đường, muối, nước mắm...) hoặc mua sau, hay mua rải rác (bánh kẹo, chè thuốc, rượu mứt...) từ đó có thể chọn được những thực phẩm chất lượng thiết thực.

- Rủ nhau mua chung hàng hóa

Tuy nhu cầu mua sắm ở mỗi gia đình là khác nhau, nhưng hầu hết các hộ gia đình đều cần sắm những loại hàng hóa đặc trưng để đón Tết như bánh, kẹo, mứt, giò chả... Rủ thêm bạn bè, người thân, hàng xóm cùng mua sắm chung đồ Tết để được hưởng mức giá đại lý hoặc được ưu đãi, khuyến mãi hậu hĩnh hay quà tặng đi kèm, chắc chắn cũng giúp bạn tiết kiệm thêm được một khoản.

Hay có nhiều gia đình không có xe riêng để về quê dịp Tết, các gia đình nhỏ thường rủ thêm bạn bè hay hàng xóm để thuê xe lớn, vừa tiết kiệm chi phí, lại có thể chủ động thời gian, tránh cảnh chen lấn khi đi xe khách.

Ảnh minh họa.

- Mua nguyên liệu tự làm

Rất nhiều mẹ ngày nay thay vì bỏ một khoản tiền lớn để mua những thực phẩm ăn Tết có sẵn như giò lụa, giò xào, bánh chưng, bắp bò, các loại mứt, kẹo... đã tự tìm mua các nguyên liệu về làm. Hoặc với gia đình ít nhân khẩu ăn uống, nhiều chị, em đã tụ lại thành những hội nhóm để làm chung sản phẩm. Việc này giúp các chị em tiết kiệm được một khoản tiền lớn, cũng như tạo không khí đầm ấm cho gia đình đón và ăn Tết ngon hơn, an toàn hơn.

- Mua sản phẩm tại các chợ đầu mối hoặc đặt ở quê

So với chợ quê, chợ đầu mối thì giá cả tại các chợ cóc, siêu thị ở thành phố là khá đắt. Do vậy, các bà nội trợ có thể nghĩ tới việc về quê đặt mua trước các sản phẩm. Đa phần, các loại thực phẩm ở chợ quê đều tươi ngon hơn và có giá rẻ hơn khi mua tại thành phố. Còn giá cả tại các chợ đầu mối tuy rẻ nhưng họ thường không bán lẻ, do vậy, nếu có ý định mua hàng ở đây, hãy kêu gọi thêm người mua chung để được đồ ngon, giá tốt.

- Tham khảo giá rồi mới mua

Khi đi mua sắm hàng Tết, các chị em đừng ngại ngần bỏ ra chút thời gian đi dạo một vòng quanh các chợ, siêu thị, cửa hàng để có thể xem xét các mặt hàng cần thiết phải mua, rồi sau đó mới quyết định mua những mặt hàng nào, ở đâu. Tránh trường hợp mua hàng lúc vội vã hoặc thời điểm mua quá cận Tết bởi khi đó bạn sẽ mua phải nhiều thứ không cần thiết với mức giá khá "chát".

- Mang tiền vừa đủ khi đi sắm Tết

Khi đi mua sắm chị em không nên mang quá nhiều tiền, bởi khi đó có thể bạn sẽ sẵn sàng "vung tay quá trán" cho những món hàng ngoài kế hoạch.

Táo Ta