Mẹ vợ hiện tại là người tôi yêu đơn phương 20 năm trước

Nghe vợ kể, tôi đã rùng mình và bàng hoàng trước sự thật trớ trêu, cuộc đời xô đẩy để tôi trở thành con rể người đàn bà mấy chục năm trước mình đam mê, theo đuổi.

20 năm trước, tôi theo đuổi một người đàn bà tên Quyên, hơn tôi hai tuổi, góa chồng, đang nuôi đứa con gái 5 tuổi. Ở tuổi 30 nhưng chị có vẻ đẹp mê hồn và sức hấp dẫn đàn ông kỳ lạ. Tiếp xúc với chị, tôi luôn cảm thấy như bị bỏ bùa mê. Nhiều người cũng săn đuổi chị, trong số đó có Khánh - người được chị để ý hơn cả.

Ảnh minh họa

Vì là “tình địch” đáng gờm nên tôi buộc phải tìm hiểu thì được biết anh đang là giám đốc một cơ quan khi mới ở tuổi 35. Anh có uy tín, được mọi người quý trọng. Tôi là người “đến trước” và biết rõ không phải không được chị để ý, mà là chị rất ngại hoàn cảnh trai tân của tôi. Chị nói không muốn tôi bị thiệt thòi khi đến với chị. Mặc dù chị nói rất chân thành nhưng tôi vẫn cảm thấy lý do từ chối không hoàn toàn như vậy. Rõ ràng Khánh chính là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi không thể có được chị, một cảm giác ghen trỗi dậy trong tôi. Đang tìm mọi cách giành bằng được người đàn bà giàu sức cám dỗ đó thì Khánh đổ bệnh, vào cấp cứu ở bệnh viện của tôi. Chị đã gặp, chính thức đặt vấn đề nhờ tôi trực tiếp mổ và điều trị do tin ở khả năng chuyên môn của tôi.

Trước mặt tôi lúc này là Khánh, trong lòng tôi cũng có chút ghen tức. Chứng kiến chị ngược xuôi lo cho anh ta mọi việc, tôi càng thấy chị thật là thảo hiền, nhân hậu. Trong sự tất tưởi vất vả ấy, chị lại càng đẹp bội phần. Tiếc và ghen cùng máu hiếu thắng trỗi dậy, tôi đã không hết mình cứu Khánh dù có cách xử lý để giúp anh vượt qua cơn nguy kịch. Khi ấy, tôi không mảy may hối hận, chỉ thấy đắc ý. Tôi nghĩ trong những ngày tới, khi không còn Khánh trên đời, chị sẽ đến với tôi. Chị cũng biết rõ tôi đã hết lòng trong ca mổ như thế nào. Điều bịp bợm này tôi đã khéo chứng tỏ cho cả kíp mổ tin.

Trước cái chết của Khánh, chị tỏ ra rất đau buồn. Sau đó, tôi đã khéo léo rủ thêm hai bạn sinh viên trẻ đang thực tập có mặt trong kíp mổ đến thăm, an ủi. Sau đó, thỉnh thoảng tôi tìm đến chị nhưng đều thấy chị không có tình cảm gì ngoài sự quý trọng bình thường khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Dần dần, chúng tôi không gặp nhau nữa. Nghe nói sau đó rất lâu, do cuộc sống quá khó khăn bởi một lý do nào đó, chị lấy một người đàn ông tương đối giàu có nhưng cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp. Bằng chứng là đứa con riêng của chị đã phải ở với ông bà ngoại.

Đứa trẻ lớn lên, dần dần quên rằng mình có mẹ. Lại có tin nói chị đã cùng chồng đi làm ăn ở nước ngoài. Điều đó cũng chẳng khiến cô con gái bận tâm vì được ông bà quá yêu thương, lo cho ăn học đầy đủ. Cô bé đó sau này là một sinh viên trường đại học ngoại ngữ rồi trở thành giảng viên tiếng Anh ở một trường đại học. Đó chính là Linh, vợ tôi. Nàng đã kể với tôi về cuộc đời mình, bị mồ côi cha từ nhỏ, khái niệm về cha chỉ rất lờ mờ, về người mẹ trẻ đẹp lúc đầu đầy tình thương con nhưng sau chạy theo tiếng gọi của một người đàn ông giàu có, rồi sang sống ở nước ngoài. Giờ thì em cũng chẳng biết bà ra sao.

Đám cưới chúng tôi không có sự xuất hiện của mẹ vợ mà hoàn toàn là do ông bà ngoại em lo liệu. Các cụ cũng coi như không có đứa con gái đó. Nghe vợ kể, tôi đã rùng mình và bàng hoàng trước sự thật trớ trêu, cuộc đời xô đẩy để tôi trở thành con rể người đàn bà mấy chục năm trước mình đam mê, theo đuổi. Tội ác do tôi gây ra với tình địch, những mong giành giật được người đẹp mà bao năm nay cố chôn vùi cùng bí mật không có ai biết nay lại trỗi dậy dày vò tôi. Có những đêm nằm mơ thấy quá khứ, mơ sống lại lần thực hiện ca mổ cho Khánh, tôi đã kêu ré lên khiến Linh tỉnh giấc, hốt hoảng phải lay cho tôi tỉnh.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi năm xưa nhưng tất nhiên là tất cả vẫn được giấu kín. Vợ vẫn không hay biết gì “tung tích” của tôi. Nàng không thể ngờ người chồng rất yêu chiều mình lại chính là kẻ năm xưa theo đuổi mẹ mình và gây nên cái chết cho một người đàn ông vô tội lẽ ra là dượng mình. Vừa rồi, Linh nhận được điện thoại của mẹ gọi từ Mỹ. Chị tỏ sự mừng tủi và ân hận khi liên hệ được với con gái, còn nói sẽ về nước một ngày gần nhất. Chắc chắn khi ấy Linh không thể từ chối mẹ, con trai chúng tôi không thể không nhận bà ngoại. Mẹ vợ sẽ không thể không biết rõ về tôi. Tôi vô cùng hoang mang và bối rối, nên hành xử thế nào với vợ và với người đàn bà đó lúc chị về nước? Tôi có nên kể rõ ngọn ngành với vợ?

Thành