Mẹ chồng ghét con dâu khiến Tết thêm ám ảnh

Tết năm ngoái, bà không gọi cho thông gia lần nào, tôi vừa đẻ xong cũng phải tự lo lắng mọi chuyện.

Tôi và anh yêu nhau gần ba năm. Anh làm trong nhà nước, còn tôi thì làm ngoài. Chúng tôi khá hợp nhau và cũng nghĩ tới việc kết hôn. Nhưng có điều mẹ anh không ưng tôi. Lý do vì tôi làm việc không trong nhà nước như anh và tôi không phải con nhà giàu hay người Hà Nội (mặc dù gia đình anh cũng không giàu có gì mà lại là người ngoại tỉnh).

Tôi có về nhà anh mấy lần thì mẹ anh tỏ thái độ không thích tôi. Rồi chúng tôi có em bé trước hôn nhân. Khi anh thông báo với mẹ anh thì bà không đồng ý cho chúng tôi cưới và nói với tôi rằng tư cách của tôi bà không chấp nhận vì tôi có chửa trước. Bà nói tôi xỏ mũi anh, làm hỏng tiền đồ của anh... Khi đó vì yêu anh nên tôi chấp nhận tất cả. Khi bố mẹ tôi biết chuyện họ buồn lắm. Nhưng vì thương tôi nên họ chấp nhận xuống nước.

Mẹ anh nói thẳng vào mặt tôi rằng không bao giờ có chuyện mẹ anh đeo nhẫn cưới vào tay tôi, bà sẽ không sắm cho đến cái chăn cưới. Rồi sau đó không hiểu sao mẹ anh lại đồng ý cưới. Mẹ anh yêu cầu đưa cho bà tiền để lo đám cưới. Chúng tôi phải đi vay 30 triệu để đưa cho mẹ anh. Sau đó chúng tôi phải bỏ tiền để chụp ảnh cưới, tiền thuê xe, tiền mua nhẫn cưới.... Sau khi đám cưới kết thúc tiền mừng cưới bà cầm hết. Tôi và anh phải đi làm để trả nợ tiền vay cưới.

Lúc đó tôi cũng đang mang bầu được 4 tháng, do mệt mỏi, áp lực suy nghĩ nhiều nên thai cũng yếu. Cũng may ông trời phù hộ thai nhi khoẻ mạnh đến tháng thứ 9. Đến ngày tôi sinh con thì do tôi sức yếu không đẻ thường được nên vợ chồng tôi quyết định mổ. Tiền viện phí tôi phải tự bỏ ra hết gần 12 triệu. Khi tôi mổ xong ra khỏi phòng, mẹ chông tôi nhìn thấy tôi không nói một câu nào, bà bế đứa bé ra chỗ khác ngồi. Bà bảo chồng tôi đi làm, còn bà ở lại chăm tôi.

Thú thực nghĩ lại khi đó bây giờ tôi vẫn sợ hãi và ám ảnh. Tôi thật không ngờ mẹ chồng tôi lại đối xử với tôi như thế. Mổ xong thì bác sĩ bảo phải tập đi lại nhưng bà mặc kệ tôi. Tôi phải cắn răng đau đớn để tự ngồi dậy. Đói, khát bà cũng mặc kệ, đi vệ sinh cũng không ai dắt đi. Nhìn người ta được mẹ chồng chăm mà tôi tủi thân quá.

Đến khi ra viện chồng tôi cho tôi về ngoại ở thì bà tỏ ra tức giận. Đến bây giờ con tôi được 15 tháng rồi, bà chưa bao giờ hỏi thăm cháu. Tết nhất cũng không gọi cho thông gia đến một lần. Tết năm ngoái mẹ con tôi phải thuê xe về nhà chồng. Những ngày đó bà không giúp tôi bế cháu. Bé nhà mình hay khóc đêm nên mình bị thiếu ngủ trầm trọng. Rồi mình đã ngất vì kiệt sức. May hôm đó chồng tôi ở nhà nên đã cứu tôi tỉnh lại.

Lại sắp đến cái tết thứ hai ở nhà chồng rồi mọi người ạ. Nhiều lúc nghĩ chỉ muốn ly hôn thôi. Muốn chấm dứt cảnh này, thật sự mình mệt mỏi rồi. Chồng mình bây giờ cũng không quan tâm như trước nữa, mình cảm thấy lạc lõng quá. Hãy cho mình một lời khuyên?

LinhKim