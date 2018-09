Mẹ chồng chèn ép quá khiến tôi khó sống

Mẹ chồng và dì chồng luôn tìm cách xỉa xói tôi bất cứ lúc nào có thể, tôi luôn cảm thấy căng thẳng và không được thoải mái

Tôi 25 tuổi còn chồng 27 tuổi. Chúng tôi chỉ vừa kết hôn được một thời gian nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện mà chủ yếu từ bố mẹ chồng. Thời anh và tôi còn yêu nhau, mẹ anh đã không ưng vì lý do tôi lùn và nhỏ con (cao 150 cm và nặng 40 kg). Cấm cản anh không được nên sau hơn 4 năm yêu nhau mẹ đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau, nhưng cũng chính từ đây xảy ra rất nhiều chuyện. Khi đám cưới, nhà trai không đồng ý bê mâm quả vì lý do đám hỏi đã có rồi và không rước dâu vì đường xá xa xôi (thật ra 2 nhà cách nhau chưa đầy 100 km). Bố mẹ đẻ vì thương tôi nên chấp nhận bố mẹ chồng tôi không đi đón dâu mà chỉ có chồng tôi, có điều lễ tráp yêu cầu phải đầy đủ, bù lại nhà tôi sẽ tự lo chi phí xe cộ. Cũng vì vấn đề này mà nhà trai khó chịu, kêu nhà tôi đòi hỏi và nói những lời rất khó nghe. Thời gian diễn ra đám cưới thực sự tôi rất buồn nhưng không thể hủy được vì lý do đã đăng ký kết hôn sau khi ăn hỏi rồi.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ tôi vì lo cho hạnh phúc của con nên đều xuống nước, nhún nhường với bên nhà trai. Ngày làm lễ gia tiên bên nhà trai không một ai tặng vàng mà chỉ cho tiền mừng, tôi thật sự thấy rất lạ nhưng ngay tối đó đã có câu trả lời rằng mẹ chồng tôi đòi lại toàn bộ số tiền họ hàng cho với lý do để lo cho đám cưới. Cũng xác định tư tưởng từ đầu nên tôi giao lại toàn bộ cho mẹ chồng mà không thắc mắc hay nói gì. Nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa được yên, vì không thích tôi trước đó nên dù tôi làm gì mẹ chồng cũng không vừa lòng.

Cưới xong hai đứa không được đi tuần trăng mật vì theo như lời bà nói, mấy ngày cưới công việc dồn rất nhiều (nhà bố mẹ chồng tôi buôn bán hoa lá), nên phải vào vườn ngay hôm sau. Từ đó tôi mới biết ông bà sống rất tiết kiệm, cả tuần chỉ đi chợ được 1 hoặc 2 lần và ăn những món ăn tôi không quen. Nếu tôi và chồng tự ý mua gì về, ví dụ mua tôm hoặc thịt bò bà sẽ nói không thích ăn những món đấy, nên dù rất muốn tôi cũng không dám mua gì.

Điều quan trọng là mẹ chồng và dì chồng luôn tìm cách xỉa xói tôi trong bất cứ trường hợp nào có thể. Tôi luôn cảm thấy căng thẳng và không được thoải mái khi nói chuyện với những con người đấy. Có quá nhiều chuyện ức chế nên tôi đã có những dòng tâm trạng trên mạng xã hội, không ngờ bố mẹ chồng biết được đã điện thoại thẳng cho bố mẹ tôi nói những lời thật quá đáng và bắt tôi phải xin lỗi. Xác định không thể sống lâu dài nhưng không thể xin ra riêng ngay được nên tôi đã xin phép bố mẹ chồng để đi làm xa. Ông bà cho phép tôi đi nhưng chồng vẫn ở lại làm phụ giúp ông bà. Giờ tôi làm trên thành phố còn chồng vẫn ở quê, một tháng cả hai xác định gặp một lần. Vợ chồng xa nhau là không nên nhưng nghĩ cảnh phải sống chung với nhà chồng thì tôi không thể, xin mọi người cho tôi lời khuyên.

My

* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.